Renzi a Porta a Porta, le anticipazioni: ecco cosa dirà sul governo Conte

Stasera – mercoledì 19 febbraio 2020 – Matteo Renzi – ospite di Porta a Porta su Rai 1 – tornerà a parlare dell’impasse in cui si trova al momento il governo Conte bis. Da giorni, infatti, va avanti la polemica tra il premier e il leader di Italia Viva, partita dal tema della riforma della prescrizione e diventata poi una discussione di più ampio respiro sul futuro dell’esecutivo.

Sono in tanti a chiedersi cosa dirà Renzi a Bruno Vespa stasera. Da giorni, si inseguono i retroscena su tutti i giornali: tra chi ha visto qualche spiraglio per un inedito accordo di governo tra Matteo Salvini e Renzi – smentito dal leader della Lega – e chi invece ha parlato di un Giuseppe Conte nervoso, ma allo stesso tempo sicuro di mantenere la maggioranza anche in caso di defezione dei parlamentari di Italia Viva.

Renzi a Porta a Porta, le anticipazioni

Stamattina, è Repubblica a dare i primi retroscena di quello che sarà il discorso del leader di Italia Viva davanti a Bruno Vespa, su Rai 1. Del resto, Renzi avrebbe anticipato ai suoi il contenuto del suo discorso a Porta a Porta durante una cena avvenuta ieri sera.

Secondo il quotidiano, stasera Renzi non risparmierà delle stoccate a Conte, accusato di un eccessivo immobilismo sui vari temi che animano la maggioranza. I toni saranno duri, ma allo stesso tempo, la sua non sarà una rottura totale. Tutt’altro: il leader di Italia Viva lancerà un patto di legislatura, ovvero un accordo sulle riforme da fare per mantenere in vita questo governo. Superare le divisioni sulla prescrizione per concentrarsi su quello che c’è ancora da fare.

E tra i temi principali su cui Renzi vuole una riforma, ci sarà sicuramente l’elezione diretta del premier. Una novità assoluta per l’Italia repubblicana, che però necessiterebbe di un appoggio bipartisan per poter arrivare a una realizzazione. La strada, dunque, è in salita: ma Renzi stasera a Porta a Porta indicherà la via del “sindaco d’Italia” per superare la crisi.

