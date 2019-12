Paragone lancia un sondaggio Facebook sul Mes ma poi lo cancella

Il senatore del M5S Gianluigi Paragone ha lanciato un sondaggio sul suo profilo Facebook per come votare sulla risoluzione di maggioranza sul Mes: il post, però, è stato successivamente cancellato.

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 dicembre, infatti, sia alla Camera che al Senato si è votata la risoluzione della maggioranza sulle modifiche inerenti al Mes, il Fondo salva-Stati che ha monopolizzato il dibattito pubblico delle scorse settimane.

Nonostante l’accordo trovato tra M5S e PD, Gianluigi Paragone, senatore pentastellato, ha confermato la sua contrarietà al Mes.

Tuttavia, l’ex giornalista ha deciso di chiedere comunque un parere su come votare a Palazzo Madama ai suoi follower su Facebook.

Sul suo profilo personale, infatti, Paragone ha lanciato il seguente sondaggio: “Volete che oggi in Aula voti No al Mes nel rispetto del programma dei 5 Stelle?” ricordando poi ciò che recitava il programma del M5S: “Il Movimento 5 Stelle si impegnerà alla liquidazione del Mes”.

Tuttavia, la situazione è, come spesso accaduto in situazioni simili, sfuggita di mano.

Nel momento in cui i No al Mes erano all’87 per cento e i Sì appena al 13 per cento, alcuni “gruppi organizzati” hanno deciso di provare a ribaltare la situazione.

In breve tempo, dunque, i Sì sono schizzati al 46 per cento: un dato “pericoloso” che ha convinto Paragone, o il suo social media manager, a chiudere immediatamente il sondaggio e a rimuoverlo dalla pagina Facebook.

Poco tempo dopo, il sondaggio è riapparso sotto forma di screenshot in cui è stato svelato il risultato finale, che ha visto trionfare il No con il 54 per cento, mentre il Sì che si è fermato al 46 per cento.

Il senatore, poi, in Aula ha votato no, precisando comunque di non essere intenzionato a lasciare il Movimento 5 Stelle.

Leggi anche:

Mes, Camera e Senato approvano la risoluzione di maggioranza

Potrebbero interessarti Biraghi e la polemica sui parastinchi, Salvini: "Vedono fascisti ovunque" Mes: due senatori dissidenti M5S a cena con i leghisti Abuso d'ufficio, Salvini indagato per lo stesso reato del sindaco di Bibbiano

Riforma Mes, trovato accordo risoluzione di maggioranza. Conte alle Camere: “Ue una famiglia, no a divisioni”

Tre senatori pronti a lasciare il M5s e passare alla Lega: sarebbero Urraro, Grassi e Lucidi

Mes, Borghi (Lega) a TPI: “Gualtieri è un poverino, voleva che firmassimo a scatola chiusa”

La Lega raccoglie 400mila firme contro il Mes, ma gli elettori non sanno cosa sia: “Ci fidiamo di Salvini”

Mes, Conte attacca Salvini: “La sua resistenza a studiare i dossier mi è ben nota” | VIDEO