Mes, Salvini replica a Conte: “Si vergogni, chi vive di insulti vive male”

Dall’Aula del Senato è arrivata la replica del leader della Lega Matteo Salvini al premier Conte, che oggi, lunedì 2 dicembre, si è recato alle Camere per un’informativa sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità.

Il leader della Lega ha attaccato il premier dopo che questi lo aveva accusato, tra le altre cose, di “scarsa cultura delle regole e mancanza di rispetto delle istituzioni”.

Dopo aver preso la parola, Salvini si è rivolto nei confronti del presidente del Consiglio e ha affermato: “Non rispondo agli insulti, rispondo con il lavoro. Mi dispiace per lei perché chi vive di insulti vive male”.

Salvini, che ha sottolineato le tante assenza tra i banchi della maggioranza invitando Conte a preoccuparsi per questo, ha accusato il governo Conte bis di “ridurre l’Europa a un centro commerciale dove guadagna chi ha già”.

“Sui banchi del governo c’è qualcuno che mente” ha inoltre dichiarato l’ex ministro dell’Interno.

Il leader del Carroccio, poi, ha indicato Conte come “colui che sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani” e annunciato che il prossimo weekend la Lega sarà in piazza per spiegare cos’è il Mes e per raccogliere le firme contro la riforma del trattato che “svende il futuro dei nostri figli”.

Salvini ha infine concluso il suo intervento in Senato con un “Si vergogni” rivolto al premier Conte, il quale ha reagito sorridendo.

Leggi anche:

Mes, Conte: “Accuse false, il trattato non è stato firmato. I ministri del precedente governo sapevano”. Poi attacca Salvini e Meloni

Mes, Conte attacca Salvini: “La sua resistenza a studiare i dossier mi è ben nota” | VIDEO

Mes, Romeo (Lega) a TPI: “Abbiamo fatto cadere il governo perché sapevamo che Conte ci aveva tradito”

Potrebbero interessarti Nicola Cesari a TPI: "Nessuna relazione con la Boschi" Mes, Conte attacca Salvini: "Scarsa cultura delle regole" Lite in tv tra David Parenzo e Daniela Santanché: “Andrebbe a una cena per la marcia su Roma”, “Cretino”

Salvini grida al complotto, ma la riforma del Mes è stata avviata proprio dalla Lega (di L. Tosa)

Cosa è e a cosa serve il MES, Meccanismo europeo di Stabilità, il cosiddetto Fondo salva-Stati

Vi spiego perché sul Mes hanno ragione sia Conte sia Salvini (di L. Telese)