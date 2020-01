Elezioni Emilia-Romagna, Meloni: “Ecco in cosa ha sbagliato Salvini”

Archiviate (con una sconfitta) le elezioni regionali in Emilia-Romagna, la coalizione di centrodestra guarda già ai prossimi appuntamenti elettorali come il voto in Puglia e nelle Marche e sembra che stavolta sarà Giorgia Meloni (e non Matteo Salvini) a decidere il nome del candidato.

Lo ha fatto capire la stessa leader di Fratelli d’Italia ieri sera, lunedì 27 gennaio 2020, nella trasmissione “Quarta Repubblica” su Rete 4. “Per la Puglia – ha dichiarato Meloni al conduttore Nicola Porro – abbiamo già il candidato. Gli accordi ci sono sul nome di Raffaele Fitto in Puglia e Francesco Acquaroli nelle Marche. Non credo si debbano ridiscutere”.

Parole pronunciate con un tono perentorio, quasi a sottolineare che mentre il nome di Lucia Borgonzoni in Emilia è stato indicato da Salvini, stavolta sarà lei a guidare la campagna elettorale per le regionali in Puglia. Per Giorgia Meloni, del resto, è un periodo molto positivo: secondo gli ultimi sondaggi Fratelli d’Italia incalza sempre più il M5S al terzo posto tra i partiti più votati.

Anche per questo motivo, durante la trasmissione di Rete 4, la leader di FdI non ha risparmiato quella che è sembrata una frecciatina nei confronti di Matteo Salvini: “Ha fatto una campagna elettorale pancia a terra – ha dichiarato Meloni – senza risparmiarsi mai. È stato un ottimo risultato, siamo una squadra e non dobbiamo recriminare. Non userò il voto in Emilia per spaccare il centrodestra. Ma serve più gioco di squadra e fare campagna elettorale insieme. Uomo solo al comando? Non è questo il tema, ma sicuramente anche nella strategia potevamo fare diversamente”.

Anche Forza Italia critica Salvini e il suo “one man show”

Le parole di Giorgia Meloni su Salvini sono arrivate al termine di una giornata in cui anche il resto della coalizione di centrodestra aveva espresso le proprie perplessità sul modo di condurre la campagna elettorale in Emilia-Romagna da parte del segretario della Lega.

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, aveva sottolineato come “il centro-destra può vincere solo se esiste un’area di centro liberale, cristiano, garantista adeguatamente forte a fianco della destra democratica”.

Sia a Fratelli d’Italia che a Forza Italia non è andata giù la decisione di Salvini di trasformare il voto in Emilia-Romagna in un referendum sulla sua persona. Con un risultato altamente deludente. A bilanciare l’umore ci pensa però l’ottimo risultato in Calabria, dove la candidata del centrodestra Jole Santelli ha dominato in lungo e in largo portando a casa un’importantissima vittoria.

