Leopolda 2019, Nobili a TPI: "Quota 100 è un'assurdità che toglie 20 miliardi al paese"

“Siamo progressisti, ma non abbiamo barriere: Italia Viva è aperta a qualunque cittadino voglia ricostruire un centro politico che affronti i temi della contemporaneità e la globalizzazione con occhi nuovi”: a dirlo è Luciano Nobili ai microfoni di TPI, a margine della kermesse renziana Leopolda 10.

“Siamo leali a questa maggioranza di governo – spiega Nobili – pur di non far cadere il governo abbiamo anche votato una riforma con cui non eravamo d’accordo: quella del taglio dei parlamentari”.

Poi il deputato di Italia Viva ha specificato: “Certo non resteremo in silenzio sulle misure che non ci vanno bene”.

Su Quota 100, Nobili rispecchia la posizione contraria del nuovo partito di Renzi: “Si tratta di una parte della manovra che toglie risorse al paese e non pensa ai giovani”, conclude.

