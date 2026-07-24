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Il Governo vuole cambiare le regole sulla imputabilità dei minori. Meloni: “Chi sbaglia paga”

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Foto AGF

Il Consiglio ha approvato un disegno di legge da presentare al Parlamento: si punta a invertire l'onere della prova sulle capacità mentali dell'adolescente

di Enrico Mingori
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Il Governo prepara una nuova stretta contro i minorenni che commettono reati. Nella serata di giovedì 23 luglio il Consiglio dei Ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge che mira a modificare le regole sulla imputabilità dei ragazzi tra i 14 e 18 anni. Se la proposta sarà approvata dal Parlamento, sarà più complicato evitare il processo per gli adolescenti che delinquono.

In particolare, il provvedimento punta a cambiare l’articolo 98 del Codice penale, invertendo l’onere della prova sulla capacità di intendere e di volere del minorenne. Oggi il Codice presume che chi abbia tra i 14 e 18 anni sia incapace di comprendere la portata delle proprie azioni e che quindi non possa subire un processo penale: spetta agli inquirenti dimostrare il contrario. Il ddl presentato dal Governo ribalta tale criterio: la capacità di intendere e di volere del ragazzo (o della ragazza) non deve più essere provata, ma si presume che ci sia; di conseguenze, l’adolescente in questione sarà processato a meno che non si provi che, nel momento in cui è stato commesso il fatto, era incapace mentalmente..

“Il significato politico” della norma, spiega il ministro Nordio, è “quello di facilitare le indagini, perché, partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta al diretto interessato a dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere, mentre oggi l’indagine è resa più difficoltosa dal fatto che la presunzione sarebbe esattamente opposta”.

“Chi rapina, chi devasta, deve pagare. Sempre. Anche se ha 15 o 16 anni”, osserva in un video la premier Meloni.

Ma la proposta di legge è duramente contestata dalle opposizioni. “Ancora una volta il Governo sceglie la strada della propaganda e della repressione invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile: si continua a criminalizzare un’intera generazione, anziché investire in prevenzione, educazione, inclusione e sostegno”, attacca Matteo Mauri, deputato e responsabile Sicurezza del Partito Democratico: “La sicurezza non si costruisce trattando i giovani come un problema di ordine pubblico, ma offrendo opportunità, servizi e strumenti per contrastare fragilità ed esclusione. Serve una politica capace di ascoltare e accompagnare i ragazzi, non di etichettarli e punirli”.

Critico anche il commento di Save the Children: “Una risposta che penalizza i percorsi di crescita senza affrontare le radici della violenza non è efficace”, scrive in una nota l’ong. “Se un minorenne arriva a commettere un reato, dobbiamo chiederci cosa è mancato prima: nella scuola, nella comunità, nei servizi, nelle opportunità educative e relazionali che avrebbero dovuto proteggerlo”. Save the Children richiama inoltre i dati in calo relativi alle sentenze di non luogo a procedere per accertata immaturità dei minorenni tra i 14 e i 18 anni: passate da 256 nel 2004 a 60 nel 2024. “Di fronte a questi numeri – dice l’ong – non è ragionevole voler limitare la discrezionalità del giudice minorile”.

Da parte sua, Meloni precisa: “Questo provvedimento è un tassello, in un percorso molto più difficile e spesso silenzioso. Un ragazzo di quindici o sedici anni che diventa violento o commette reati, quasi mai ci arriva da solo. Molto spesso c’è una famiglia che lo ha dimenticato, una scuola che ha perso i contatti, un quartiere dove la sera non c’è nulla, un adulto che ha approfittato del vuoto”. “Riempire quel vuoto – fa notare la premier – richiede molto lavoro: sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti”.

Il ddl proposto dal Governo fa seguito a una lunga lista di provvedimenti assunti negli ultimi tre anni allo scopo di dare un giro di vite contro la delinquenza giovanile. Tra il Decreto Caivano e i vari decreti Sicurezza, l’esecutivo ha già introdotto l’arresto per i minorenni sorpresi con un’arma, il divieto di vendita di coltelli ai minori di 18 anni e pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. Secondo Meloni, “la fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema”.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
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