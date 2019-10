Italia Viva, svelato ufficialmente il simbolo del partito alla Leopolda 2019

Oggi, sabato 19 ottobre, alle 18 in punto, è stato svelato ufficialmente il simbolo di Italia Viva. La settimana scorsa Matteo Renzi aveva presentato i tre simboli tra cui scegliere quello ufficiale. E ad aggiudicarsi la vittoria è stato il simbolo 2.

“Simbolo della resistenza e della casa che resiste al populismo e alla demagogia”, ha commentato il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

I tre loghi erano stati presentati a Roma nel pomeriggio di sabato 12 ottobre in occasione della prima kermesse pubblica del partito. Era possibile votarli sul sito di Italia Viva:

“Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme! Qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato tra le tante arrivate in questi giorni. Per votare basta scegliere quella che preferite. È bella l’idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione. A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo”, si leggeva sul sito di Italia Viva.

I tre simboli erano stati accolti sul web con una certa dose di ironia. Tanti i meme e le prese in giro sui social. C’è chi li ha visti più adatti a una marca di assorbenti, chi a un’assicurazione e chi invece ha evidenziato la similitudine al font di Forza Italia. In questo articolo abbiamo raccolto i commenti più ironici.