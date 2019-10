Renzi presenta i tre simboli e i social lo riempiono d’insulti

Matteo Renzi ha lanciato un sondaggio social per scegliere i simboli del suo nuovo partito, “Italia viva”, di cui ha annunciato la fondazione subito dopo l’uscita dal Pd il 17 settembre scorso, ma le tre proposte sono state ricoperte d’insulti.

In vista della consueta convention toscana giunta alla sua decima edizione, la Leopolda di Firenze, Renzi prepara tutto per presentare poi ufficialmente il simbolo in quella occasione.

“Sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda10″, annuncia l’ex premier su Instagram.

“Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il simbolo? Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme! Qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato tra le tante arrivate in questi giorni”.

“Per votare basta andare sul sito e scegliere quella che preferite. Mi piace l`idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione. A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo!” conclude Renzi.

E così sui social è partita l’ironia sui tre simboli di Italia Viva presentati da Renzi.

Giuseppe Civati, leader di Possibile, scrive su Instagram che sceglierebbe quello “più schierato a destra, per coerenza”, mentre in tanti creano simboli d iItalia Viva simili a quello di Forza Italia, sulla cui somiglianza con la nuova forza politica di Renzi i social hanno scherzato sin dall’inizio, partendo proprio dal nome: “Italia Viva, Viva Italia.. Forza Italia”

Una pagina social associa i simboli non solo a quello di Forza Italia, ma anche alla pubblicità di Sex Toys.

Molti scherzano sul fatto che le tonalità rosa ricordano la pubblicità di un assorbente, anche Selvaggia Lucarelli: “Bello il simbolo di Italia viva”, scrive Selvaggia Lucarelli su Facebook, “se lo voti in quei giorni lì puoi persino fare la ruota”.

“Il primo sembra un prodotto per migliorare la flora batterica o un analgesico per dolori mestruali, il secondo una marca di assorbenti o un discount di pompe funebri, il terzo uno smacchiatore per interni o una catena di cibo bio per animali”, commenta invece lo scrittore Christian Raimo.

Ma sul simbolo si erano già espressi in precedenza gli autori di Propaganda Live, che nella puntata di venerdì 11 ottobre avevano anticipato lo stesso Renzi presentando una personale proposta, con tanto di sondaggio “live”.

Nel corso di un evento di presentazione di Italia Viva a Genova, gli inviati del programma di La7 hanno chiesto ai presenti come s’immaginavano il nuovo logo del partito, ottenente risposte bizzarre e diverenti. C’è chi s’immaginava al suo interno una spiga, chi una bicicletta, chi addirittura Papa Woytiva.

E così Marco D’Ambrosio, il fumettista Makkox, ha disegnato un originalissimo e colorato simbolo di Italia Viva mettendo insieme tutte le risposte. Il risultato è unico, ma Renzi non l’ha inserito tra le proposte del suo sondaggio online.

Italia Viva: Matteo Renzi presenta i tre possibili simboli