Italia Viva: Matteo Renzi presenta i tre possibili simboli

Matteo Renzi presenta i tre possibili simboli di Italia Viva, il partito da lui fondato poco meno di un mese fa.

I tre loghi sono stati presentati a Roma nel pomeriggio di sabato 12 ottobre in occasione della prima kermesse pubblica del partito.

A scegliere il simbolo definitivo saranno le persone, che nel corso della settimana voteranno sul sito ufficiale del partito: il logo più votato diverrà il simbolo ufficiale di Italia Viva e verrà presentato alla decima edizione della Leopolda, che si terrà a Firenze dal 18 al 20 ottobre.

Twitter sospende l’account di Italia Viva per violazioni delle regole

A spiegare le modalità di voto è stato lo stesso Matteo Renzi sul suo profilo Facebook: “Sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda10” srive Renzi sul social.

“Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il simbolo? Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme! Qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato tra le tante arrivate in questi giorni. Per votare basta andare sul sito www.italiaviva.it e scegliere quella che preferite. Mi piace l’idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione. A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo!”.

Potrebbero interessarti Zingaretti: “Il governo valuti lo stop delle esportazioni di armi alla Turchia” Carlo Sibilia a TPI: "Le polemiche dei dissidenti? Nessuno deve farci la morale" Manlio Di Stefano a TPI: "Grillo non viene? Non si sentirà la mancanza"