Leopolda 10 oggi sabato 19 ottobre 2019: la diretta live

Oggi, sabato 19 ottobre 2019 si tiene a Firenze la Leopolda 10, il convegno politico ideato e lanciato da Matteo Renzi giunto alla sua decima edizione. I lavori inizieranno alle ore 9,30 per poi concludersi alle 20,30, con una pausa per il pranzo insieme. I tavoli si terranno nella mattinata. La giornata del sabato è dedicata alla presentazione del simbolo di Italia Viva, scelto tra i tre finalisti annunciati la scorsa settimana.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

LEOPOLDA 10: LA NOSTRA DIRETTA LIVE

Ore 9,00 – Al via tra pochi minuti la seconda giornata della Leopolda 10, il convegno politico ideato da Matteo Renzi. I lavori iniziano alle ore 9,30 per poi concludersi alle ore 20,30. I tavoli si terranno nella mattinata. La giornata del oggi sarà dedicata anche alla presentazione del simbolo di Italia Viva, scelto tra i tre finalisti annunciati la scorsa settimana

L’apertura della Leopolda

La Leopolda quest’anno è iniziata con Matteo Renzi passato tra il pubblico a prendersi gli abbracci dei suoi sostenitori, al suono di musica rock.

È il primo anno in cui l’ex presidente del Consiglio sale sul palco dell’evento come leader di un partito diverso dal Pd: “Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, certamente perderanno il futuro”, è la massima di John Fitzgerald Kennedy che campeggia in uno dei grandi cartelloni con frasi di personaggi celebri sul cambiamento e sul fascino del nuovo inizio sistemati ai lati della navata centrale dell’ex stazione. Oggi, Renzi arriva alla Leopolda non più come esponente Dem, ma come fondatore di Italia Viva.

Dei parlamentari rimasti nel Pd si intravede già qualcuno, come Simona Bonafè, eurodeputata Pd e segretario regionale dem della Toscana. “Resto nel Pd, ma sono venuta a salutare tanti amici”, ha spiegato Bonafè, a lungo vicina politicamente a Matteo Renzi.

“Non è vero che siamo circondati da yesmen e signorsì, c’è tanta gente libera che non ne può più della demagogia e del qualunquismo, e questa gente c’è”, ha detto Renzi aprendo i lavori della Leopolda 10.

Potrebbero interessarti Italia Viva, oggi alla Leopolda 2019 sarà svelato ufficialmente il simbolo del partito di Renzi Leopolda, al via la decima edizione. Renzi: "Questo è un popolo che c'è" Togliere il voto agli anziani? Non si può, ma Grillo ha colto un problema serio in Italia (di C. Matteini)

Leggi anche:

Leopolda 2019, il programma della decima edizione della convention politica di Renzi