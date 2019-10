“La Rai ha cancellato la Leopolda dai Tg”: la denuncia di Anzaldi (Italia Viva)

“Nella settimana che ha preceduto la Leopolda, 5-11 ottobre, dati Osservatorio di Pavia, i Tg Rai hanno cancellato Italia Viva, in particolare il Tg di Rai1: 0.3 per cento degli spazi di parola al Tg1, 1.6 per cento al Tg3, 2.5 per cento al Tg2. Ieri sera proprio il Tg1 delle 20 ha dedicato alla giornata di apertura della manifestazione una manciata di secondi, meno di 15 in totale”.

A denunciare la “censura” di Matteo Renzi e della kermesse a Firenze dai notiziari del Servizio Pubblico è Michele Anzaldi, Segretario della Vigilanza Rai e Deputato della Commissione Cultura di Italia Viva.

Su Facebook il deputato di Italia Viva ha pubblicato i dati e ha aggiunto: “Questa è l’informazione del servizio pubblico, pagata da tutti gli italiani? Forse è per questo motivo che Pd e M5s hanno fatto retromarcia e ora vogliono tenere Foa alla presidenza?”.

Leopolda oggi sabato 19 ottobre 2019: la diretta live

Lo show dei “due Mattei” per ottenere l’incoronazione delle piazze (di Luca Telese)

