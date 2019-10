Sandro Gozi a TPI: “La Leopolda è la risposta al vuoto politico italiano”

“La Leopolda è la risposta al vuoto politico italiano”: così l’eurodeputato Sandro Gozi ai microfoni di TPI, ai margini della Leopolda 2019 di Firenze.

Poi Gozi ha spiegato: “Rispondiamo al crollo del sistema politico italiano. Io lo dico dal marzo 2018: il centro destra è stato rimpiazzato da un’estrema destra che oggi era in piazza a Roma egemonizzata da Matteo Salvini. Dobbiamo tornare a occupare il centro, ma con le idee”.

Secondo l’eurodeputato, l’Italia 2029 deve tornare a essere “leader delle politiche sostenibili e green, femminista e attenta ai giovani e alle famiglia come lo è stata durante la presentazione del Family Act della ministra Bonetti”. “Non può non avere una dimensione europea questo paese”, sottolinea Gozi.

Poi, sulle polemiche attorno alla consulenza prestata al presidente francese Emmanuel Macron Gozi ha risposto: “Poi però sono stato eletto al parlamento europeo. In realtà l’Italia si era messa in un angolo, si era messa in conflitto con tutti i suoi migliori alleati europei. Ora c’è una speranza per tornare ad avere un ruolo centrale”.

