Leopolda 2019, ministra Bellanova a TPI: “Italia Viva vuole aiutare il governo, non farlo cadere”

Leopolda 10, ministra Bellanova a TPI: “Italia Viva vuole aiutare il governo, non farlo cadere”

“Per noi il M5s non è un alleato strategico bensì una forza con cui abbiamo fatto un accordo, ma al prossimo appuntamento di voto nazionale noi e il M5s saremo avversari”. Lo ha affermato la ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova ai microfoni di TPI a margine dei lavori di Leopolda 10 a Firenze.

“Abbiamo fatto un patto di governo per impedire la realizzazione di un progetto che un signore che stava in una spiaggia – ha proseguito Bellanova, riferendosi a Matteo Salvini – pensava di poter imporre a questo Paese chiedendo pieni poteri, chiedendo di annullare il ruolo del Parlamento e anche il ruolo del presidente della Repubblica perché eravamo già con l’indizione delle elezioni”.

La ministra ha ricordato che Italia Viva ha portato in Consiglio dei Ministri proposte per “investire sulla famiglia risorse per permettere conciliare tempi di vita e lavoro, e investimenti produttivi, in innovazione e ricerca. Se oggi qualcuno pensa di presentare idee diverse è bene che rifletta su quello che è accaduto in Cdm: noi ci siamo stati e abbiamo portato posizioni chiare, se oggi diciamo che Quota 100 è uno spreco di risorse, non è una novità, perché lo abbiamo sempre detto”.

