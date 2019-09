Governo Conte bis news, le ultime notizie di oggi

GOVERNO CONTE BIS NEWS – È previsto per questa mattina alle ore 9.30 una riunione del Consiglio dei ministri. Mentre si attende la nomina dei nuovi sottosegretari e viceministri, che al Cdm di ieri è saltata: la trattativa tra i due partiti al governo è andata avanti per tutta la serata di ieri, con molti nodi ancora da sciogliere. Qui tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 13 settembre 2019, sul governo Conte bis.

Gualtieri: “Flat tax archiviata, reddito di cittadinanza confermato”

In una lunga intervista rilasciata a Repubblica il nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (ecco chi è) parla di flat tax definitivamente “archiviata” (“non la faremo mai”, dice) e di reddito di cittadinanza “confermato”.

Il nuovo titolare del Mef, primo politico dopo undici anni di tecnici, ha spiegato che le risorse per ridurre la pressione fiscale il governo Conte bis proverà a trovarle “dal contrasto all’evasione fiscale, dal controllo rigoroso della qualità della spesa e da una revisione mirata degli incentivi fiscali”. “Noi – ha detto Gualtieri sulla lotta all’evasione – vogliamo lanciare un grande Patto con gli italiani per modernizzare il Paese. E uno dei pilastri è proprio quello di combattere l’evasione per ridurre le tasse su famiglie e imprese. Per farlo intendiamo avvalerci dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione”.

La flat tax è dunque archiviata. “Assolutamente sì, archiviata. Non la faremo mai”, risponde il ministro. “Dava tanto a chi ha di più, mentre noi siamo il governo degli asili nido, degli investimenti e della riduzione delle imposte ai più deboli. Era ingiusta, sbagliata, insostenibile e incostituzionale perché violava la progressività, oltretutto alla base del modello sociale europeo insieme al welfare”.

Su Quota 100, poi: “In un quadro di risorse scarse l’intervento sulle pensioni andava fatto in modo diverso; ma è sbagliato modificare costantemente le regole del gioco in materia previdenziale.

Quota 100 ha una durata triennale e l’orientamento è lasciare che vada a esaurimento”.

Il reddito di cittadinanza “sarà confermato”. “Una verifica del suo funzionamento insieme alle parti sociali può aiutare a migliorarlo”. Confermati anche gli 80 euro di Renzi. “Abbiamo intenzione di lavorare a una ampia riforma fiscale per sostenere i redditi medi e bassi ma per farlo ci vorrà del tempo”. Gualtieri esclude infine l’ipotesi di una patrimoniale.

Governo ultime notizie, gli appuntamenti di oggi

Alle ore 9,30 è in programma una riunione del Consiglio dei ministri. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto. Alle 14,00 il capo del governo è atteso ad Accumuli, Rieti (qui il comunicato). Il presidente della Regione Siciliana Musumeci incontra il ministro per il Sud Provenzano a Palermo.

Gli ultimi sondaggi su governo Conte bis e partiti

Gli ultimi sondaggi politici ed elettorali sulle intenzioni di voto ai partiti confermano il primato della Lega di Matteo Salvini e l’ampio divario che il Carroccio conserva sulle due forze di maggioranza, Pd e M5S. Ieri sono state diffuse nuove rilevazioni. I leghisti oscillano tra il 30 e il 34 per cento dei consensi, mentre il Partito Democratico tra il 20 e il 24. Leggermente più giù invece è il Movimento 5 Stelle, che comunque sembra essere risalito dopo la batosta delle Elezioni Europee dello scorso 26 maggio. Sempre secondo un sondaggio diffuso un ipotetico partito di Conte intanto otterrebbe il voto di almeno il 6 per cento dell’elettorato.

Governo Conte bis, che cos’è successo ieri giovedì 12 settembre

La giornata politica di ieri, giovedì 12 settembre, è stata caratterizzata da un Consiglio dei ministri, preceduto da un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sull’immigrazione. La presidenza del Consiglio ha fatto sapere che alcuni paesi membri della Ue si sono resi disponibili alla redistribuzione dei migranti a bordo della Ocean Viking, come richiesto dall’Italia. Si attendeva poi la nomina dei sottosegretari e dei viceministri, ma è slittata a data da destinarsi. Secondo fonti governative c’è comunque la volontà di chiudere il prima possibile. Il termine ultimo sarebbe martedì, ma non si escludono accelerazioni.

Intanto, il Partito democratico apre sempre di più al Movimento 5 Stelle. Il ministro Dario Franceschini in un’intervista a Repubblica ha proposto un’alleanza elettorale tra Dem e pentastellati già alle Elezioni Regionali in programma nei prossimi mesi. I 5 Stelle hanno però fatto sapere che il tema delle alleanze alle Regionali non è all’ordine del giorno. La giornata politica di ieri è stata infine caratterizzata dalla presentazione di ‘Cambiamo’, nuovo movimento politico del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti dopo l’abbandono di Forza Italia.