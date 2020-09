Elezioni Regionali Puglia, Emiliano a TPI: “Allargare maggioranza a M5S”

“Intendiamo allargare la nostra maggioranza a forze politiche che fanno parte del governo nazionale”: dopo la vittoria alle elezioni regionali della Puglia, quindi, il governatore uscente Michele Emiliano (qui il suo profilo) riparte del M5S. Ai microfoni di TPI, infatti, l’esponente del centrosinistra, che ha prevalso sul candidato del centrodestra Raffaele Fitto, ha sottolineato la necessità di stringere un accordo con il Movimento 5 Stelle, anche alla luce del fatto che “probabilmente molti pugliesi che avrebbero votato per il M5S, hanno preferito un voto utile sulla base di un progetto”. Glissa su Matteo Renzi (“Non ho niente da dire”), mentre sul lavoro da compiere nei prossimi cinque anni, il governatore della Puglia dichiara: “Cercheremo di non ripetere gli errori del primo mandato e di migliorarci”. Nonostante l’apertura ai 5 Stelle, però, l’ex sindaco di Bari si toglie qualche sassolino dalla scarpa quando, commentando il mancato accordo con il M5S in questa tornata elettorale, commenta: “I 5 Stelle si accordano con il Pd quando è più facile perdere, quando si può vincere lo evitano”.

