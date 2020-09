Michele Emiliano, chi è il nuovo presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano è il nuovo presidente della Regione Puglia: il candidato del centrosinistra nonché governatore uscente ha battuto Raffaele Fitto con uno scarto, secondo le proiezioni, di circa 8 punti percentuali. Ma chi è il nuovo governatore della Puglia? Di seguito, tutto quello che c’è da sapere.

Michele Emiliano, la carriera

Michele Emiliano è nato a Bari il 23 luglio 1959 ed è stato già governatore della Regione Puglia, eletto nel 2015 con il Partito Democratico. Laureato in giurisprudenza, prima di iniziare la sua carriere politica è stato sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Bari dal 1996 al 2003. L’anno seguente ha lasciato la carica di magistrato, mettendosi in aspettativa, per candidarsi a sindaco del comune di Bari, appoggiato da una lista civica di centrosinistra, Emiliano per Bari. Viene eletto a sorpresa con il 53 per cento di preferenze e riconfermato alle elezioni comunali del 2009. Dopo la scadenza del secondo mandato, nel 2014, ricopre per un anno la carica di assessore comunale di San Severo, in provincia di Foggia, e viene eletto segretario regionale del Partito Democratico pugliese. Nel 2015 vince le primarie per la carica di governatore e quindi le Elezioni Regionali del 31 maggio, con il sostegno del PD, del Partito Comunista d’Italia, dei Popolari per l’Italia e di alcune liste civiche ottenendo il 47 per cento dei consensi contro la candidata appoggiata dal M5S Antonella Laricchia.

La corsa per il secondo mandato di presidente della Regione Puglia è stata ufficializzata dopo le primarie del Partito Democratico di gennaio del 2020, in cui Emiliano ha ottenuto il 70 per cento di preferenze contro gli altri candidati, tra cui l’ex europarlamentare Elena Gentile e il consigliere regionale Fabiano Amati. Alle Elezioni del 20 e 21 settembre ha goduto dell’appoggio di 15 liste: Partito Democratico, Senso Civico (che comprende Partito Repubblicano Italiano e Articolo 1), Emiliano Sindaco di Puglia, Con Emiliano, Popolari con Emiliano (che include Centro Democratico e Alternativa Popolare), Puglia Solidale e Verde (che comprende Europa Verde, Sinistra Italiana e Partito Socialista Italiano), Italia in Comune, Pensionati e Disabili, Partito Animalista Italiano, Partito del Sud, Sud Indipendente, Democrazia Cristiana, Sinistra Alternativa, I Liberali e Partito Pensiero e Azione.

Prima di essere magistrato antimafia a Bari ha lavorato nelle procure di Agrigento e Brindisi.

Vita privata

Figlio di Franca Lattarulo e Giovanni Emiliano, piccolo imprenditore e fondatore di una delle principali aziende baresi specializzate nella logistica e nel design, da ragazzo si è dedicato soprattutto alla pallacanestro. È separato dalla moglie e ha tre figli: Giovanni, Francesca e Pietro.

