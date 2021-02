Discorso Draghi Camera streaming e diretta tv: dove vederlo live | Voto di fiducia

DISCORSO DRAGHI STREAMING TV – Questa mattina, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 9 il presidente del Consiglio Mario Draghi tiene il suo discorso alla Camera per poi chiedere la fiducia al Governo. Un discorso programmatico, che seguirà quello di ieri al Senato, con il quale il premier punterà all’unità delle forze politiche in un momento così difficile per il Paese. Draghi non dovrebbe avere problemi ad ottenere una maggioranza ampia a Montecitorio, visto che dei grandi partiti solo Fratelli d’Italia si è espressa chiaramente per il no alla fiducia. Dove vedere il discorso di Mario Draghi alla Camera di oggi, giovedì 18 febbraio, e il voto sulla fiducia al Governo in diretta tv e live streaming? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

IL DISCORSO IN DIRETTA

In tv

Sarà possibile seguire il discorso di Draghi e la successiva votazione in diretta tv e in live streaming. Per non perdersi neanche una parola del premier basterà sintonizzarsi sui canali all news come Rai News 24 (canale 48 del digitale terrestre), TgCom 24 (canale 51) o SkyTg24 (canale 50). Le sue parole saranno trasmesse anche sui canali “classici” come Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Come di consueto anche La7, all’interno dei suoi programmi quotidiani, seguirà il discorso di Draghi e l’esito del voto di fiducia al nuovo Governo.

Discorso Draghi al Senato e voto fiducia in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire discorso di Draghi e la successiva votazione sulla fiducia al Governo anche in live streaming. Dove? Sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi o su quello del Senato. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, al sito di SkyTg24 o di La7 per seguire le dirette.

Voto di fiducia al Senato: il calendario della giornata

I deputati hanno potuto già visionare il discorso del premier Draghi che è stato consegnato dal presidente ieri a Montecitorio alle 11,30. Quando il premier terminerà il suo intervento, il presidente di Montecitorio, Roberto Fico, darà il via alla discussione generale con gli interventi dei deputati. Intorno alle ore 12 la seduta alla Camera sarà sospesa per la pausa per la sanificazione dell’Aula. Alle 13,30 la ripresa della discussione generale dei deputati. Dalle 16 alle 18 altra pausa sanificazione. Al rientro il presidente del Consiglio prenderà la parola per la sua replica. Poi le loro dichiarazioni di voto dei deputati e alle ore 20 la prima ‘chiama’ per il voto di fiducia al Governo.

