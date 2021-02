Governo Draghi, le ultime notizie

GOVERNO NEWS – Sono ore decisive per la formazione del Governo Draghi. Chiuso il primo giro di consultazioni, il premier incaricato domattina riceverà le parti sociali e dal pomeriggio avvierà il secondo giro di colloqui con i partiti, che si concluderà nel pomeriggio di martedì. Il nuovo governo dovrebbe vedere la luce entro la fine della prossima settimana.

Resta da definire, però, la composizione della nuova maggioranza. Draghi ha incassato finora l’appoggio del Partito democratico e di Forza Italia e il Sì incondizionato di Italia Viva. Anche il Movimento 5 Stelle – sebbene diviso al suo interno – si è detto disponibile a sostenere il governo, auspicando peraltro che si tratti di un esecutivo politico che parta dall’alleanza con Pd e Leu.

E allora il principale nodo da sciogliere riguarda il ruolo della Lega: Matteo Salvini ha dichiarato che con Draghi sono emersi punti di “sintonia” e che il Carroccio “a differenza di altri non pone veti”, lasciando intendere quindi che la Lega è pronta a entrare nel governo [Leggi anche: Ecco cosa si nasconde dietro la svolta della Lega su Draghi: qual è il vero obiettivo di Matteo Salvini].

Questo scenario, tuttavia, non entusiasma il centrosinistra, in particolare il Pd – che, comunque vada, sosterrà il Governo Draghi – e Liberi e Uguali, la cui delegazione l’altro giorno ha dichiarato la propria contrarietà a governare con i sovranisti. Quanto a Fratelli d’Italia, infine, Giorgia Meloni ha già chiarito che il suo partito sicuramente non farà parte del nuovo governo: da stabilire se opterà per un voto contrario o per l’astensione.

Di seguito le ultime notizie di oggi, aggiornate in tempo reale.

Governo Draghi, news in diretta

In attesa di aggiornamenti

CONSULTAZIONI, SECONDO GIRO: IL CALENDARIO COMPLETO

Leggi anche: 1. Ecco cosa si nasconde dietro la svolta della Lega su Draghi: qual è il vero obiettivo di Matteo Salvini / 2. Il Governo Draghi nasce sulla maggioranza giallorossa: per Salvini non c’è spazio (di Luca Telese)

Potrebbero interessarti Il Governo Draghi nasce sulla maggioranza giallorossa: per Salvini non c'è spazio (di L. Telese) Elly Schlein: “Governo Draghi con la Lega? Le nostre scelte sono incompatibili” Ecco cosa si nasconde dietro la svolta della Lega su Draghi: qual è il vero obiettivo di Matteo Salvini