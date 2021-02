Crisi di governo, le consultazioni di Mario Draghi con Forza Italia: diretta live

CONSULTAZIONI FORZA ITALIA DIRETTA LIVE – Termina la seconda giornata di consultazioni attraverso le quali il premier incaricato Mario Draghi sta provando a sbloccare la crisi (qui tutte le ultime notizie) con la formazione di un nuovo governo: alle 17,30 l’ex presidente della Bce incontra la delegazione di Forza Italia, composta dal vicepresidente Antonio Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini, per un colloquio interlocutorio del quale TPI fornirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

FORZA ITALIA INCONTRA DRAGHI: LA DIRETTA DELLE CONSULTAZIONI

Ore 18,35 – Tajani: “Pieno appoggio a Draghi” – Con Bernini e Gelmini e la delegazione Udc abbiamo confermato il pieno appoggio, già anticipato da Berlusconi, a Draghi. FI si aspetta un esecutivo di alto livello conivolgendo tutte le migliori risorse della economia, cultura. Tutto ciò non implica una maggioranza politica ma un governo di alto livello che sia dei migliori. Draghi è garanzia di credibilità nell’Europa e nel mondo. Draghi è garanzia di credibilità in Ue e nel mondo del nuovo esecutivo e di un progetto intorno a cui riunire il Paese. Abbiamo consegnato due dossier sul piano per accedere ai fondi europei e sul piano vaccinale elaborato dai nostri esperti e dai gruppi parlamentari. Abbiamo consigliato due dossier: uno per accedere al piano di utilizzo del Recovery Plan e uno sul piano vaccinale”.

Udc, Antonio de Poli: “Daremo il nostro supporto. Mi soffermerò sui temi etici , non possiamo dimenticare il problema della natalità. Serve sostegno alle famiglie con le riforme fiscali e maggiore attenzione ai nostri genitori per cui non vogliamo che passi il Numero 1 e 2. Ci vuole maggiore attenzione alle politiche sanitarie in difesa di anziani e disabili”.

Ore 17,20 – Iniziato incontro tra Draghi e Forza Italia – È iniziato il colloquio tra il premier incaricato Mario Draghi e la delegazione di Forza Italia guidata da Antonio Tajani.

Berlusconi non sarà a consultazioni – Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non potrà partecipare, suo malgrado, alle consultazioni del presidente incaricato. Lo ha comunicato lui stesso a Mario Draghi in un lungo e cordiale colloquio telefonico nel quale gli ha espresso il suo rammarico, e gli ha anticipato la posizione di Forza Italia che gli sarà illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta da Antonio Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini.

Crisi di governo: il calendario delle consultazioni di Mario Draghi

Dopo aver accettato con riserva l’incarico conferitogli dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Mario Draghi ha incontrato i presidenti di Camera e Senato, il premier uscente, Giuseppe Conte, e dato il via, nella giornata di giovedì 4 febbraio, alle consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo.

Il presidente del Consiglio ha iniziato il giro di incontri a Montecitorio con Azione-Più Europa – Radicali italiani, per poi proseguire con Maie, Centro Democratico, Idea e Cambiamo e minoranze linguistiche.

Le consultazioni sono riprese nella mattinata di venerdì 5 febbraio con il Gruppo per le Autonomie, Leu e Italia Viva, proseguite nel pomeriggio con Fratelli d’Italia e Pd, e termineranno per l’appunto con Forza Italia. Nella mattinata di sabato 6 febbraio, gli ultimi incontri con le delegazioni di Lega e M5S.

