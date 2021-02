Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 5 febbraio

Inizia il secondo giorno di consultazioni (qui il calendario) del premier incaricato Mario Draghi. Dopo avere incassato l’appoggio di tutti i partiti minori, oggi Draghi incontra i rappresentanti dei partiti di Leu, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia per provare a costruire una solida maggioranza in Parlamento. La coalizione del centrodestra parteciperà separatamente.

Cresce intanto il fronte dei sì per un Governo Draghi. Anche il premier uscente Giuseppe Conte ha dichiarato il suo appoggio: “Da me nessun ostacolo a Draghi, i sabotatori sono altrove. Auspico un governo politico”, ha detto. E al M5S ha assicurato: “Io per il Movimento ci sono e ci sarò”. Ma cosa voleva veramente dire l’ex premier? E cosa c’è dietro questo suo atteggiamento nei confronti dei pentastellati? Marco Antonellis spiega su TPI che Conte è pronto a mettersi alla guida dei 5Stelle e a convincerlo è stato proprio il garante del Movimento Beppe Grillo. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sulla crisi di Governo.

CRISI DI GOVERNO: LE ULTIME NEWS | DIRETTA

Ore o7.00 – Oggi Draghi incontra Pd, LeU, Forza Italia e FdI – Nel secondo giorno di consultazioni, Mario Draghi incontrerà in mattinata il Gruppo per le Autonomie e Liberi e Uguali. Previsti invece nel pomeriggio gli incontri con le delegazioni di Italia Viva, Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

CRISI DI GOVERNO: COSA È SUCCESSO IERI

Nella giornata di ieri, 4 febbraio 2021, l’ex presidente della Bce Mario Draghi, ha incassato l’appoggio del ‘piccoli’ ma anche quelle di fatto di Luigi Di Maio, che invita alla “maturità” il suo Movimento, rivendica di essere la prima forza in Parlamento, dice ai colleghi di partito che “nel rispetto istituzionale che viene prima di tutto abbiamo il dovere di ascoltare e poi decidere”, e del premier uscente Giuseppe Conte che dice di lavorare solo per il bene del Paese. Silvio Berlusconi ha assicurato l’appoggio di Forza Italia: “La scelta del presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese”. Berlusconi afferma che proseguirà il confronto con gli altri leader del centrodestra per “preservare un’alleanza essenziale”, anche se il centrodestra non andrà unito alla consultazioni, come Salvini aveva auspicato.

