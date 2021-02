Governo Draghi, il M5S alle consultazioni con Beppe Grillo

CONSULTAZIONI M5S – La delegazione del Movimento 5 Stelle, guidata dal fondatore Beppe Grillo, incontra oggi alla Camera il premier incaricato Mario Draghi, nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta.

Consultazioni M5S: le ultime news | DIRETTA

Ore 12,15 – Iniziato il colloquio fra Draghi e la delegazione M5S

Ore 11,30 – Vertice M5S: chi c’è – Il M5S è riunito in questi minuti a Montecitorio per un vertice che precede le consultazioni con il premier incaricato Draghi. Al vertice sono presenti il garante del Movimento, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, il premier uscente Giuseppe Conte, l’ex leader Luigi Di Maio e il reggente Vito Crimi. Presenti anche i ministri del governo uscente: Lucia Azzolina, Federico D’Incà, Stefano Patuanelli, Fabiana Dadone e Alfonso Bonafede.

Ore 11,15 – Di Maio: “Conte? La famiglia si allarga”. Conte: “Primo giorno da leader? Non mi risulta” – “Con Conte famiglia si allarga”. Lo ha dichiarato l’ex capo politico M5S, Luigi Di Maio, prima di entrare a Montecitorio per il vertice del pre-consultazioni dei Cinque Stelle. Fuori dalla Camera i giornalisti hanno raccolto anche una frase del premier dimissionario, Giuseppe Conte: primo giorno da leader M5S? “Non mi risulta”, ha replicato Conte, anche lui intervenuto alla riunione del M5S.

Ore 11,00 – Grillo pubblica un manifesto programmatico: “In alto i profili” – A circa un’ora dalle consultazioni con il premier incaricato Draghi, il garante del M5S, Beppe Grillo, ha pubblicato sul suo blog un articolo dal titolo “In alto i profili”. Si tratta sostanzialmente di un elenco di punti programmatici: “Creare un ministero per la transizione ecologica, ridurre le imposte alle società benefit, istituire un Consiglio superiore per lo sviluppo sostenibile, ridurre i sussidi ambientalmente nocivi”. Grillo si trova in questo momento alla Camera per la riunione del M5S che precede il colloquio con Draghi.

Ore 10,45 – Alle 11 si riunisce il M5S – Alle 11, prima delle consultazioni con il premier incaricato Draghi, il M5S si riunirà per un vertice a cui parteciperanno anche il garante Beppe Grillo e il premier dimissionario Giuseppe Conte.

Ore 10,00 – Di Battista ribadisce il No al Governo Draghi – In un lungo post su Facebook l’ex deputato M5S Alessandro Di Battista ha ribadito la sua contrarietà al Governo Draghi. “Se fossi in Parlamento non darei la fiducia al Presidente Draghi”, ha scritto Di Battista. “Non la darei in virtù di scelte, propriamente politiche, che il Professor Draghi ha preso in passato da Direttore generale del Tesoro (privatizzazioni, svendita patrimonio industriale pubblico italiano, contratti derivati) e da Governatore di Banca d’Italia, quando diede l’OK all’acquisto di Antonveneta da parte di MPS ad un valore folle di mercato. Io ho le mie opinioni su di lui”.

“Ognuno ha le proprie. Tuttavia il punto non è neppure lui. Io non potrò mai avallare un’accozzaglia al governo che potrebbe andare da LEU alla Lega. Tutti dentro perché nessuno ha intenzione di fare opposizione. In queste ore qualcuno mi ha scritto ‘sei troppo radicale. In politica occorre anche cambiare opinione e plasmarsi sulle situazioni cambiate’. Sarà anche vero. Ma io non ce la faccio. Io non sosterrò mai un governo sostenuto da Forza Italia”.

Governo Draghi, M5S diviso

Il M5S si presenta all’appuntamento delle consultazioni alla Camera lacerato dalle divisioni interne. L’ala anti-sistema del movimento – capeggiata dall’ex deputato Alessandro Di Battista – ha fatto sapere di essere rigidamente contraria al Governo Draghi.

Su questa linea si sono espressi anche il capo politico reggente Vito Crimi e Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, ha invocato da parte sua la consultazione degli iscritti.

Aperto al dialogo è invece l’ex capo politico Luigi Di Maio, mentre il premier dimissionario Giuseppe Conte – che in molti vedono come prossimo leader M5S – ha lasciato intendere di essere pronto ad appoggiare Draghi, a patto che faccia un governo politico e non tecnico.

