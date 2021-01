Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 26 gennaio

La crisi di governo è formalmente aperta. Nel mattino di oggi, 26 gennaio 2021, il premier Giuseppe Conte ha annunciato al Consiglio dei ministri le proprie dimissioni. Il presidente del Consiglio si dirigerà poi al Quirinale intorno alle 12, per rimettere ufficialmente l’incarico nelle mani di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica.

Conte spera a questo punto in un reincarico da parte del Capo dello Stato per formare un Governo Conte ter con una maggioranza allargata a un manipolo di parlamentari “responsabili” e forse anche aperta al rientro di Italia Viva, malgrado lo strappo con Matteo Renzi. Le dimissioni di Conte si sono rese di fatto necessarie in vista del voto sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sulla quale la maggioranza attuale non avrebbe avuto i numeri. Qui i prossimi passi del Presidente della Repubblica. Qui gli scenari possibili del post-dimissioni. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sul governo:

Ore 10,57 – Non ci sarà la conferenza stampa di Conte – Il premier Giuseppe Conte non terrà nessuna conferenza stampa. “Non era in programma, non verrà convocata”, confermano dal suo staff. Non è tuttavia escluso, però, che il premier motivi la sua decisione in un video o una dichiarazione che potrebbe essere diffusa nelle prossime ore.

Ore 10,46 – Franceschini: “Salvare prospettiva alleanza riformista” – “Quando siamo partiti sapevamo di avere di fronte un percorso difficile, per le distanze politiche tra i soggetti che hanno dato vita a questo governo. Non ci aspettavano certo di dovere affrontare una pandemia e una delle fasi più difficili della storia della Repubblica. L’abbiamo fatto al meglio delle nostre capacità e crediamo con molti risultati positivi, grazie alla guida del presidente Conte e al sostegno delle nostre forze politiche”, ha detto il ministro Dario Franceschini nel corso del Cdm in cui Giuseppe Conte ha comunicato le sue intenzioni di dimettersi.

Ore 10,35 – Conte atteso al Colle alle 12 – Giuseppe Conte si trova ancora a Palazzo Chigi ed è atteso al Quirinale per discutere delle dimissioni con il Capo dello Stato Sergio Mattarella alle ore 12.

Ore 10,20 – In mattinata alla Camera niente interrogazioni – Essendo il governo Conte dimissionario, oggi non si terrà, come previsto all’ordine del giorno di Montecitorio, lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni. A breve, sulla base di quanto accadrà in mattinata al Quirinale, dovrebbe essere convocata una conferenza dei capigruppo.

Ore 10,15 – Concluso il Cdm – Si chiude il Consiglio dei Ministri nel quale Conte ha annunciato le sue dimissioni Governo e dove è stato approvato il ‘decreto Cio’ per l’autonomia del Coni. C’è stato anche un momento “molto affettuoso” e gli applausi dei ministri al presidente del Consiglio. Ora il prossimo passo è il Colle.

Ore 10,01 – Conte: “Grazie a ogni singolo ministro” – “Ringrazio l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme”. Sono le parole del premier Giuseppe Conte in Cdm, dove ha comunicato la volontà di dimettersi. Subito dopo il Consiglio dei ministri il premier si recherà al Quirinale per rassegnare le dimissioni.

Ore 9,57 – Conte comunica ai ministri decisione di dimettersi – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato ai ministri la decisione di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni.

Ore 9,45 – Cdm in corso – Il Consiglio dei ministri è iniziato intorno alle 9,30. La crisi di governo entra nel vivo. Al termine del Cdm, il premier Giuseppe Conte salirà al Colle per rassegnare le dimissioni.

Ore 9,00 – Verso le dimissioni- La nota ufficiale di Palazzo Chigi alle 19.20 di ieri, stamattina arriverà l’ufficializzazione delle dimissioni durante il Consiglio dei ministri. Per il M5S possibile solo un nuovo incarico al premier.

Ore 8,30 – Le opzioni per il dopo- Conte – La mediazione nella maggioranza potrebbe essere data dal cosiddetto “modello Ciampi”. Un tecnico “alla Mario Draghi” a Palazzo Chigi con una maggioranza politica e ministri politici. Con ruoli preminenti ai leader e allo stesso Giuseppe Conte. Se anche questo schema salterà, ecco il governo “tecnico” vero e proprio. Larghe intese e mandato a termine. Una squadra che avrebbe al vertice l’ex presidente della Corte costituzionale Cartabia o più probabilmente un economista come Cottarelli o l’attuale Governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Una compagine di questo tipo dovrebbe portare alle elezioni anticipate a giugno. O, dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Ore 7,00 – Guerini: “Un nuovo patto aperto anche a Italia Viva” – Il ministro della Difesa Guerini: “Non è il tempo dei risentimenti. Serve uno scatto delle forze che condividono una prospettiva europeista”. Secondo il dirigente del Pd “la lotta al virus e la crisi economica sono sfide da vincere. Le risorse europee sono imponenti e devono essere spese bene”.

