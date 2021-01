Crisi di governo: il calendario delle consultazioni del presidente Mattarella al Quirinale

CONSULTAZIONI QUIRINALE – Si svolgeranno da domani, mercoledì 27 gennaio, fino a venerdì pomeriggio le consultazioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale con le forze politiche, al fine di risolvere la crisi di governo formalizzata nella mattinata di martedì 26 gennaio con le dimissioni del premier Conte: di seguito il calendario delle consultazioni, reso noto attraverso l’ufficio stampa della presidenza della Repubblica.

Crisi di governo: il calendario completo della consultazioni

Mercoledì 27 gennaio (pomeriggio)

ore 17:00 – Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati

ore 18:00 – Presidente della Camera dei deputati, On. Dott. Roberto Fico

Giovedì 28 gennaio (mattina)

ore 10.00 – Gruppo Parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica

ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 – Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Giovedì 28 gennaio (pomeriggio)

ore 16.45 – Gruppo Parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati

ore 17.30 – Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati

ore 18.30 – Gruppi Parlamentari “Partito Democratico” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Venerdì 29 gennaio (mattina)

La mattina del 29 gennaio si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione. Le consultazioni seguiranno nel pomeriggio

Venerdì 29 gennaio (pomeriggio)

ore 16.00 – Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Gruppi Parlamentari “Forza Italia – Berlusconi Presidente – UDC” del Senato della Repubblica e “Forza Italia Berlusconi Presidente” della Camera dei deputati, Gruppi Parlamentari “Lega – Salvini Premier” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Rappresentanti delle componenti “Idea e Cambiamo” del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e “Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 17.00 – Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Consultazioni Quirinale: come seguirle in streaming e in diretta tv

Saranno consultazioni molto diverse da quelle degli anni passati. A causa dell’epidemia di Covid, infatti, il Quirinale ha comunicato che, per evitare assembramenti, saranno solo 10 i giornalisti ammessi, i quali potranno seguire le dichiarazioni dei gruppi parlamentari e rivolgere loro eventuali domande.

I reporter, che verranno scelti tramite sorteggio, non potranno essere accompagnati da operatori tv né fotografi. Motivo per cui, il Quirinale ha deciso di dare la possibilità di seguire le consultazioni in diretta streaming sul canale Youtube della presidenza della Repubblica e sul sito www.quirinale.it.

Le consultazioni si svolgeranno come da tradizione nello studio alla Vetrata, mentre le dichiarazioni dei gruppi politici non si terranno nella sala stampa attigua allo studio, ma in un’altra area del Quirinale.

Leggi anche: 1. Conte l’impolitico / 2. Il rientro di Renzi nel governo è un cavallo di Troia contro Pd e M5S / 3. Gli sbagli di Conte che ora rischia la poltrona

Potrebbero interessarti Dopo aver fatto cadere il governo Renzi è volato in Arabia Saudita per una conferenza La senatrice Tiraboschi (FI) a TPI: “Io responsabile? Mi hanno avvicinata, ma non sosterrò Conte” Gli sbagli di Conte che ora rischia la poltrona (di S. Mentana)