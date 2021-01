Governo, i numeri non ci sono. Conte pronto a dimettersi per ottenere un terzo mandato

Crisi di Governo, Conte pronto a dimettersi per ottenere un terzo mandato

Dopo un fine settimana di trattative tra Palazzo Chigi e Palazzo Madama, la crisi di governo si protrae senza ancora giungere a una soluzione netta. I negoziati per il patto di legislatura a cui si è appellato Giuseppe Conte martedì scorso in Parlamento sembrano essere definitivamente sfumati. E adesso l’unica alternativa nelle mani di Conte per dare vita alla sua maggioranza “europeista, socialista e popolare” sarebbe quella di rassegnare le dimissioni e passare per il Quirinale, puntando su un nuovo incarico e quindi una nuova compagine di governo: un Conte ter.

Crisi di governo: l’ipotesi dimissioni in vista del Conte ter

Solo con la formazione di un nuovo esecutivo, con la garanzia di nuovi dicasteri e sottosegretari che diano rinnovata dignità e vigore al governo, i possibili alleati del centro sarebbero disposti a entrare in maggioranza. A sostenerlo è Bruno Tabacci, leader centrista e stratega delle trattative del fine settimane. Il Conte bis che ha ottenuto la fiducia in Parlamento lo scorso 19 gennaio, infatti, rischia di traballare in vista del voto sulla Relazione Annuale sullo stato della giustizia del ministro Alfonso Bonafede, in programma mercoledì 27 gennaio. I numeri, già risicatissimi in Senato, potrebbero saltare anche alla Camera, dove il ministro grillino potrebbe cadere sotto i 315 si’.

Crisi di governo: il nodo giustizia

La Riforma non otterrebbe l’appoggio di Italia Viva, del centro destra e anche di molti esponenti pronti a sostenere Conte. Per questo il premier pensa di rimettere la crisi nelle mani di Mattarella, rassegnando le dimissioni prima del fatidico voto e scongiurando una caduta tra i banchi di Montecitorio, perché la presentazione della relazione giustizia verrebbe annullata.

Con le dimissioni, Conte non farebbe un vero e proprio salto nel vuoto: la sua sarebbe una crisi “pilotata”. Il premier salirebbe al Colle sapendo di ricevere dal Quirinale l’incarico per formare un nuovo governo, e che questo otterrebbe una fiducia più solida in Parlamento. All’interno della nuova maggioranza rientrerebbe però Italia Viva, e la parte del Pd che aveva posto il veto al ritorno di Renzi dovrebbe fare marcia indietro accontentandosi dell’affidamento per la legge proporzionale. Ma il M5S sarebbe meno disposto dei dem ad accogliere il senatore che solo dieci giorni fa ha innescato la crisi.

Crisi di governo: il Conte ter per scongiurare le elezioni

Intanto però l’alternativa di andare ad elezioni anticipate per uscire dalla crisi di governo appare troppo rischiosa, ed è mal vista dal Colle: una nuova campagna elettorale sarebbe difficile da organizzare e soprattutto sono in gioco i soldi del Recovery fund, che potrebbero definitivamente sfumare nell’impossibilità di presentare a Bruxelles un piano appoggiato da un gabinetto stabile. Sarà domani, comunque, il giorno della verità.

