Matteo Salvini: “Berlusconi Presidente della Repubblica? Assolutamente sì”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Non è l’Arena’ su La7, non esclude l’ipotesi che il prossimo Presidente della Repubblica possa essere Silvio Berlusconi, ma, precisa: “Ma non ne abbiamo parlato ancora nei recenti vertici del centrodestra. “Se poi mi si chiede se potrebbe andare a fare il Presidente della Repubblica, assolutamente sì”.

Poi Salvini ha commentato i fatti politici più attuali, con Giuseppe Conte che non sembra avere i numeri per superare la prova di giovedì prossimo in Senato, quando si voterà sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede: “No al governo minestrone, non tiriamo a campare, bisogna dare la parola agli italiani. Se hai due visioni diverse come fai a metterle insieme? Non posso andare al governo con una sinistra che la pensa in maniera diametralmente diversa dalla mia”. Inoltre il segretario leghista ha insistito sulla strada delle elezioni: “Ci prendiamo due mesi di tempo e il prossimo Parlamento deciderà sul Recovery Plan”.

