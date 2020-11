Toti: “Liguria zona arancione da mercoledì”

“La Liguria da mercoledì 11 novembre diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni. Me lo ha appena comunicato il ministro Speranza. Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri più o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il Governo e prendere atto di questa decisione”. Lo ha annunciato il governatore ligure, Giovanni Toti su Facebook. “Indubbiamente i nostri ospedali sono sotto forte pressione – ha detto Toti – il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere“.

L’annuncio del presidente ligure arriva a poche ore dalla nuova riunione della cabina di regia sul Covid, in programma per oggi, e l’analisi dei nuovi dati. Probabilmente già da domani anche altre regioni oltre alla Liguria passeranno dalla zona gialla a quella intermedia, arancione, e alcune potrebbero diventare zona rossa, con conseguente inasprimento delle misure. Secondo quanto riporta il Corriere, le candidate a entrare nella zona arancione, se non addirittura rossa, sono Campania e Liguria, mentre qualche dubbio si avanza anche su Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio. In Liguria, dopo l’inserimento in fascia gialla, la procura di Genova ha fatto sapere che sta “verificando se i dati inviati corrispondono alla realtà”.

