Fase 2, il messaggio di Conte agli italiani: “Serve responsabilità, ma sono fiducioso”

Coronavirus, inizia Fase 2 in Italia: il messaggio di Conte agli italiani su Facebook

“Domani comincerà la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il Coronavirus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”: con queste parole il premier Giuseppe Conte ha iniziato su Facebook il suo messaggio agli italiani in vista di domani, 4 maggio, quando inizierà la lenta fase di ripartenza del nostro Paese.

“Fino ad oggi – ha scritto ancora il presidente del Consiglio – la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore“.

Secondo Conte, durante la Fase 2 “come mai prima il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno ancora di più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole da parte di tutti. Dovremo tenere sempre alta l’asticella dell’attenzione, continuare a mantenere la distanza interpersonale, a indossare la mascherina quando e dove sarà necessario, e a lavarci spesso e con cura le mani. Più saremo scrupolosi nell’osservare le indicazioni di sicurezza e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà”.

“Non sperperiamo – ha aggiunto il premier nel suo post – quello che abbiamo faticosamente guadagnato in 50 giorni. Dovremo tutti insieme cambiare marcia al Paese. Con prudenza, decisi e determinati ad andare avanti, ma senza rischiare di fermare il motore. Non c’è una ricetta giusta per garantire la ripartenza senza pensare in primo luogo alla salute e alla sicurezza di tutti noi. Sono fiducioso, insieme ce la faremo”.

