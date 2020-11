Conte tossisce di continuo in diretta tv dalla Gruber. Ira social: “E la mascherina?” | VIDEO

Colpi di tosse e raffreddore: Conte criticato sul web per la sua partecipazione a Otto e mezzo

Ripetuti colpi di tosse e raffreddore: la partecipazione del premier Giuseppe Conte al programma di La7 Otto e mezzo non è di certo passata inosservata sul web. Conte è stato ospite della trasmissione d’approfondimento condotta da Lilli Gruber nella serata di lunedì 23 novembre. Sin dalle prime battute, il premier è apparso molto raffreddato con diversi interventi che sono stati interrotti da ripetuti colpi di tosse da parte di Conte. Le condizioni fisiche del presidente del Consiglio non sono di certo passate inosservate sul web con numerosi utenti che hanno criticato il premier.

Se alcuni hanno addirittura ipotizzato che Conte potesse avere il Covid, ipotesi alquanto remota, in molti hanno “solidarizzato” con la conduttrice Lilli Gruber alla quale Conte “ha tossito in faccia per mezz’ora”. “La Gruber si allontana sempre più” ha scherzato Antonella, mentre Giuseppe ha scritto: “Se continua così lei va a condurre su Rete4 per sicurezza”. Altri utenti, invece, hanno rimproverato a Conte il fatto di non aver indossato la mascherina in studio. “Fossi la Gruber farei mettere la mascherina a Conte” è il contenuto di un altro tweet postato sui social.

Leggi anche: 1. Stretta sul Natale: governo verso limiti a spostamenti, no a vacanze sugli sci e veglioni / 2. Bologna, studenti Erasmus organizzano festino in casa: i vicini chiamano la polizia / 3. Beppe Sala attacca Regione Lombardia: “Sulla sanità, è tutto da rifare”

4. Covid, il vaccino Oxford/Astrazeneca ha un’efficacia media del 70% / 5. Vaccino anti-Covid, la lettera di Crisanti: “Ho espresso un concetto di buon senso, contro di me un inferno mediatico senza precedenti” / 6. “In Puglia rischiamo una nuova Bergamo, dovremo scegliere chi intubare”: parla il presidente dei rianimatori

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Dpcm Natale, dai ristoranti agli spostamenti: ecco le nuove regole “Noi abbiamo Tallini”: le intercettazioni di Ndrangheta che inguaiano il presidente del Consiglio regionale della Calabria Toscana, consigliere Lega contro i gay, chiede al sindaco di istituire “la giornata del cattolico eterosessuale”