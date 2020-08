Bonus Inps, Rizzone il deputato M5s sospeso | VIDEO

“Eccomi qua, sono pronto a metterci la faccia e ad assumermi le mie responsabilità, ma anche a mettervi in guardia da chi vi sta gettando fumo negli occhi”. Con un video postato su Facebook, il deputato M5s sospeso Marco Rizzone, uno dei parlamentari finiti nella bufera per aver chiesto e ottenuto il bonus Inps da 600 euro, rompe il silenzio.

“Se avessi voluto intascarmi dei soldi”, spiega il deputato ligure, “non mi sarei di certo tagliato più di 40mila euro del mio stipendio da parlamentare, che invece ho donato (insieme ai colleghi del M5S) per varie cause: dal fondo della Protezione Civile per le popolazioni colpite dalle alluvioni al fondo a sostegno del microcredito, dal fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile fino a quello per l’emergenza Covid-19. Non ha minimamente senso rinunciare a tali somme e poi pensare di arricchirsi con i 600 euro di indennizzo forfettario Inps: pensateci… è evidente che le cose sono andate diversamente…”.

Leggi anche: 1. La deputata Lega che ha chiesto il bonus Inps a marzo lo definiva “un’elemosina da 600 euro” | VIDEO / 2. Bonus Inps, il leghista Dara si difende: “Non sapevo nulla, i 600 euro chiesti da mia madre” / 3. Bonus Inps, il leghista Bocci e quelli che “è sempre colpa dei commercialisti” (di Selvaggia Lucarelli) /4. Furbetti del bonus: perché non credo alla teoria dello scandalo pilotato da Tridico e M5S (di L. Telese)

Potrebbero interessarti Pd-M5S: "Stop a cause che ci vedevano contrapposti" Furbetti bonus Inps, Repubblica: "La nostra fonte non è Tridico" Il vicesindaco di Roma contro la Raggi: "Sulla ricandidatura sbaglia"