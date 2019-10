Oroscopo Paolo Fox, i segni fortunati in amore a ottobre 2019 | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX OTTOBRE 2019 SEGNI FORTUNATI AMORE – L’autunno è ufficialmente arrivato, e per tutti è il momento di di rimboccarsi le maniche e riprendere con la solita routine dopo il relax e le avventure estive. Anche in amore, dopo qualche possibile avventura estiva, è il momento di fare sul serio e dedicarsi al proprio partner, o a cercarne uno per chi è single. Ma cosa prevede l’oroscopo per il mese di ottobre 2019? Nessuno meglio di Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, può darci una risposta.

Quali sono i segni più fortunati in amore a ottobre 2019? Ogni anno Paolo Fox realizza i suoi grafici in cui analizza l’andamento per tutti i segni nel corso dei vari mesi. Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna.

Ecco allora i segni più fortunati a ottobre 2019 in amore.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2019 segni fortunati amore

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tra i segni più fortunati dal punto sentimentale troviamo il Cancro: continua per voi una fase davvero positiva, in ulteriore miglioramento rispetto allo scorso mese. Molto bene anche la Bilancia: se siete single, questo può essere il momento migliore per fare nuove conoscenze e incontri interessanti.

Attenti però perché la fine del 2019 sarà in netto calo: possibili grosse tensioni con il partner. Al top lo Scorpione: per voi dopo un’estate sottotono in amore, si prevede un’ultima parte dell’anno davvero fortunata. Chiuderete al meglio, con grandi novità da qui a dicembre.

Al top in amore a ottobre anche il Sagittario. Una fine di 2019 davvero ottima per il vostro segno. Per chi vive una storia di lunga data può essere il momento di formalizzare la vostra relazione, magari pensando finalmente al matrimonio o a fare un figlio.

L’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2019 vede al top anche il Capricorno per quanto riguarda l’amore. In generale è un periodo davvero fortunato, che durerà fino a dicembre. Abbastanza bene anche i Pesci, che hanno vissuto una fase altalenante, specie in estate. Adesso iniziate una risalita che vi porterà a ottenere grandi soddisfazioni da qui a fine anno.

Per altri segni sarà un ottobre 2019 piuttosto piatto, senza particolari novità né in positivo né in negativo. Tra i segni meno fortunati, invece, segnaliamo i Gemelli: se ad agosto vi è sembrato di toccare il cielo con un dito, da settembre avete subito un calo netto.

In questo mese rialzate un po’ la china, ma il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è sempre quello di mantenere la calma e non farvi prendere dall’ansia se le cose non vanno come vorreste. Male anche il Leone: un mese davvero complesso a livello sentimentale, ma da novembre rialzate la china. Stesso discorso vale per l’Acquario.

