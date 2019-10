Oroscopo Paolo Fox, i segni fortunati nel lavoro a ottobre 2019 | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX OTTOBRE 2019 SEGNI FORTUNATI LAVORO – L’estate è ormai solo un lontano ricordo. Per tutti, dunque, è il momento di rimboccarsi le maniche e riprendere con la solita routine. L’autunno infatti coincide con la ripresa degli impegni quotidiani, a cominciare dal lavoro. Ma cosa prevede l’oroscopo per il mese di ottobre 2019? Nessuno meglio di Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, può darci una risposta.

Quali sono i segni più fortunati nel lavoro a ottobre 2019? Ogni anno Paolo Fox realizza i suoi grafici in cui analizza l’andamento per tutti i segni nel corso dei vari mesi. Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna.

L’OROSCOPO DI OTTOBRE 2019

Ecco allora i segni più fortunati a ottobre 2019 nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2019 segni fortunati lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tra i segni più fortunati dal punto di vista lavorativo troviamo senz’altro l’Ariete. Prosegue per il vostro segno un periodo davvero al top, che continua già da tutta l’estate, settembre compreso. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

Benissimo anche il segno del Toro. Per voi si prevede una fine di anno davvero positiva, ma attenti perché a dicembre ci sarà un netto crollo. Molto bene anche i Gemelli: da qui a dicembre potreste ottenere secondo l’oroscopo di Paolo Fox grandi soddisfazioni, come una promozione o nuove opportunità lavorative per chi vuole cambiare aria.

Al meglio ad ottobre 2019 anche il Leone: se per il vostro segno si prevede un mese difficile dal punto di vista sentimentale, potete compensare con quello professionale. Dopo tanti sacrifici finalmente ottenere i frutti del vostro lavoro.

L’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2019 vede tra i segni più fortunati anche la Vergine. Per voi la fine del 2019 riserva tante ottime opportunità dal punto di vista professionale, coglietele al volo, soprattutto se non siete soddisfatti del vostro lavoro attuale.

Al top infine secondo l’oroscopo di Paolo Fox di ottobre anche Scorpione e Sagittario. Per i vostri segni le gioie lavorative non tarderanno ad arrivare, e vi accompagneranno fino a dicembre. Promozioni, nuovi incarichi, maggiori guadagni ed affari. Insomma, è il momento di spingere sull’acceleratore, ma occhio a possibili invidie di colleghi e superiori.

Per altri segni sarà un ottobre 2019 piuttosto piatto, senza particolari novità né in positivo né in negativo. Tra i segni meno fortunati, invece, citiamo senz’altro il Capricorno. Questo è un mese abbastanza complicato: mantenete la calma e abbiate fiducia. Le cose infatti miglioreranno presto, già a partire da novembre.

In calo in questo mese anche l’Acquario e i Pesci. Per voi l’oroscopo di Paolo Fox prevede comunque una risalita negli ultimi due mesi del 2019.

