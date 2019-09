Oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: le previsioni del mese segno per segno | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX OTTOBRE 2019 – Inizia un nuovo mese e come sempre non possiamo non dare un’occhiata alle stelle. Cosa prevedono le stelle per il mese di ottobre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi ha come ogni mese consultato le stelle per realizzare il suo oroscopo, tra i più apprezzati e seguiti dagli italiani. Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna. Quali sono i segni fortunati di ottobre 2019? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, ottobre è un mese che vi vede determinati nel realizzare ad ogni costo i vostri obiettivi. Vi buttate a capofitto in tutti i vostri progetti, senza farvi troppi problemi su quello che gli altri pensano di voi. Se ci sono questioni in sospeso da risolvere, o avete dubbi su come comportarvi, affidatevi ai consigli dei vostri cari. Nei primi giorni del mese non mancheranno le tensioni, ma presto le cose andranno a migliorare. Questo vale in particolare per le coppie di lunga data.

Toro

Questo ottobre 2019, cari Toro, è soprattutto all’inizio particolarmente complesso e stressante, con numerosi imprevisti. Se i progetti che state portando avanti non vi danno le soddisfazioni che vi aspettavate, valutate se è il caso di cambiare strada e valutare altre strade. D’altronde avete un quadro astrale davvero positivo, con Mercurio e Venere che vi soddisfano. Fate attenzione alle scelte che siete chiamati a prendere. Non siate avventati, altrimenti potreste prendere decisioni sbagliate.

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente continua per voi un periodo di grande ripresa, in cui sarete fortemente determinati nel risolvere questioni ancora in sospeso. L’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2019 vi invita a stare attenti ad alcune persone che vi circondano: potrebbero pretendere molto da voi, senza darvi nulla in cambio. In amore possibili tensioni: potreste rimanere delusi dalla vostra relazione. Non mancheranno comunque momenti e novità positive: coglietele al volo.

Cancro

Amici del Cancro, momenti piacevoli per il vostro segno sotto diversi punti di vista. Vi sentite particolarmente dinamici e vogliosi di fare bene, per cui porterete avanti i vostri impegni con entusiasmo e determinazione. In amore ritroverete finalmente un po’ di serenità. Per quanto riguarda le relazioni familiari, potrebbero esserci alcune tensioni, per via di alcuni parenti un po’ impiccioni che saranno onnipresenti in tutto ciò che fate.

Leone

Amici del Leone, questo ottobre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà davvero positivo, con ottime stelle. D’altronde siete uno dei segni fortunati di questo 2019. Avete la giusta energia per ottener il massimo in tutto quello che fate, grazie al supporto di Giove e Urano. I tanti impegni di questo mese potrebbero rendervi particolarmente stanchi e privi di energie, tanto che a volte potreste non avere le giuste motivazioni per andare avanti. Bene i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2019 | Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo mese di ottobre prevede particolari dubbi per il vostro segno da risolvere. In amore, in particolare, sapete di dare tanto per il partner, ma non vi sentite adeguatamente ricambiati. Se la relazione è stabile e basata su solide fondamenta, non avete nulla da temere. Chi invece è single potrà avere ottime notizie e soprattutto incontri che potrebbero farvi venire nuovamente la voglia di innamorarvi, grazie ad un ottimo Venere.

Bilancia

Amici della Bilancia, avete un quadro astrale davvero positivo, in cui finalmente ritrovate serenità e pace. In generale potete fare affidamento su relazioni stabili e forti, che vi daranno maggiore tranquillità, grazie anche al sostegno di Mercurio e Venere. Ottime novità per chi è in coppia da tempo. Venere favorirà la passione e nuovi importanti incontri. Siete particolarmente energici e affronterete al meglio ogni nuova proposta. Vi mancherà però un po’ di fantasia. Bene le amicizie, specie per chi è single.

Scorpione

In questo mese di ottobre, cari nati dello Scorpione, avete il sostegno di Marte che vi regala tanta energia e voglia di fare. Al tempo stesso, invece, Venere protegge i vostri sentimenti. Nonostante ciò, avete però bisogno del sostegno e del conforto degli altri per avere le rassicurazioni adatte ad andare avanti. In amore vi sentite particolarmente gelosi del vostro partner, anche se non ne avreste assolutamente bisogno. Evitate litigi.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2019 sarete particolarmente di buon umore e questo sarà contagioso nei confronti di tutte le persone che vi circondano. Se avete delle idee, soprattutto originali, portatele avanti senza paura. In generale sentite il bisogno di divertirvi e staccare un po’ il cervello dalla solita routine. Non è detto però che tutti vogliano seguirvi, per cui cercate di accettare anche opinioni diverse dalle vostre.

Capricorno

Cari Capricorno, grande creatività secondo l’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2019 per il vostro segno. Avrete grande immaginazione, e questo potrebbe favorirvi nel portare avanti i vostri progetti più ambiziosi. Attenti però a non essere troppo sulle nuvole e rimanere sempre con i piedi per terra. Solo così potrete ottenere qualcosa di concreto. In amore, se ci sono stati problemi con il partner, è il momento giusto per risolverli, grazie a Mercurio in aspetto positivo.

Acquario

Amici dell’Acquario, in questo mese di ottobre avete Saturno dalla vostra parte, e questo vi aiuta a risolvere questioni in sospeso da tempo. Sul lavoro, in particolare, riaccendete i motori e tornate a carburare. Dovete però impegnarvi e darvi da fare. Bene anche l’amore, con Saturno e Venere favorevoli che proteggono la coppia. Avrete comunque settimane difficili sotto ogni punto di vista, anche se il vostro partner vorrebbe maggiori certezze.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di ottobre di Paolo Fox vi invita a concentrarvi in questo mese su voi stessi. Cercate infatti di valutare attentamente quello che vi circonda, e se ci sono situazioni che non vi soddisfano più, pensate se non è il caso di chiuderle definitivamente. Per chi vive una relazione di lungo corso, potrebbe essere il momento di recuperare dopo scontri e momenti difficili. Fate molto affidamento sul partner, ma dovete anche essere più autonomi. Dovete anche voi imparare a dare in cambio qualcosa di più.

