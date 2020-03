Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 6 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata di grande recupero in amore per il vostro segno. Avete infatti un quadro astrale molto positivo, che vi permette di superare finalmente le difficoltà che state vivendo. Insomma, siete più reattivi e vogliosi di far bene, per cui datevi da fare. A livello lavorativo potrebbero esserci grandi novità, sfruttatele al meglio.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata un po’ sottotono per il vostro segno. Cercate di non farvi coinvolgere da polemiche inutili e vivere serenamente, anche se le difficoltà non mancano. Sul lavoro potrebbero esserci grandi novità in arrivo, da sfruttare a pieno.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi (6 marzo) è una giornata molto positiva in amore. Chi è single potrebbe fare nuovi interessanti incontri, che potrebbero stravolgere la vostra vita dandovi grande slancio. Ritrovate la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Se invece vivete una relazione stabile ma ci sono stati litigi e discussioni con il partner, finalmente potete risolvere. Sul lavoro grande ripresa da fine mese.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una grande ripresa dal punto di vista sentimentale per il vostro segno. Se siete single è il momento di rimettervi in gioco perché le stelle prevedono ottime opportunità di trovare qualcuno che finalmente vi farà battere il cuore. Sul lavoro le tensioni non mancano, ma cercate di evitare le polemiche inutili.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi (6 marzo 2020) di Paolo Fox dovete fare particolare attenzione alle discussioni inutili. Si prevedono infatti giornate piuttosto pesanti dal punto di vista sentimentale, per cui anche involontariamente potreste dire qualcosa di sbagliato alle persone più importanti e finireste per pentirvene. Giornate stancanti anche sul lavoro, avete dei pesi da cui liberarvi.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi prevede una giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti. Molti di voi, se siete single, potrebbero trovare l’amore. Grandi emozioni in arrivo, tra cui inaspettate telefonate o buone occasioni da cogliere al volo. Sul lavoro potrebbero esserci novità interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: se siete single potreste trovare ottime occasioni per rimettervi in gioco. Bene anche il lavoro.

