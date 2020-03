Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 6 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata è nervosa per quanto riguarda l’amore, quindi cercate di non infiammare il vostro animo con discussioni che possono essere rimandate. In ambito lavorativo la giornata non filerà liscia, ma è per via del nervosismo legato alla chiusura di un affare importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata amorosa non è delle migliori, anzi. Luna e Venere sono dissonanti, non vi aiutano a chiarire qualche dubbio che è nato nella vostra testa. Cercate di usare prudenza nel modo di comportarvi ed evitate gesti avventati. Anche sul lavoro utilizzate lo stesso approccio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede ripartire con il piede giusto per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Siete pronti a dimenticare il passato e ricominciare, mentre anche sul lavoro la necessità di nuovi stimoli vi spingerà a mettervi alla prova e riuscire a raggiungere qualche obiettivo che pensavate irraggiungibile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata amorosa è di grande recupero, per fortuna, visto che in questo periodo il vostro incedere sentimentale è un po’ zoppicante. Sul lavoro siete molto stanchi, è stata una settimana faticosa e avete bisogno di riposo assoluto. Scacciate ogni inutile tensione, non avete bisogno di ulteriore stress.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vi vede un po’ tristi per quanto riguarda l’amore, ma il problema è una certa stanchezza che si va a riflettere sulla vita sentimentale. Sul lavoro siete in calo di energie e vi siete anche beccati qualche rimprovero dai vostri superiori. Pazienza, succede anche ai migliori, recuperete.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi invita alla pazienza, alla riflessione. Avete molte cose che vi girano in testa e forse dovreste mettere un po’ di ordine tra tutti questi pensieri. Soprattutto quando, nel pomeriggio, vi sentirete la testa esplodere. Distraetevi con il lavoro, visto che ci sono belle novità in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la giornata amorosa è di grande recupero, per fortuna, visto che in questo periodo il vostro incedere sentimentale è un po’ zoppicante.

