Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 5 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settembre è un mese di bilanci, e tu più di altri senti il bisogno di armonia. Le stelle ti chiedono coraggio: non rimandare decisioni importanti, soprattutto se si tratta di rapporti che non funzionano più. Sul lavoro c’è un desiderio di rinnovamento: nuove collaborazioni possono aprire strade stimolanti. In amore, chi è in coppia deve ritrovare complicità, chi è solo non deve avere paura di lasciarsi sorprendere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 settembre 2025), la tua profondità ti porta a vivere tutto intensamente, anche ora. Le stelle ti spingono a lasciar andare ciò che non serve più, sia nel lavoro che nei sentimenti. È tempo di tagliare rami secchi. In compenso, nuove opportunità si affacciano all’orizzonte, anche se richiederanno coraggio. In amore torna la passione, con incontri che possono riaccendere emozioni sopite: per qualcuno, addirittura un ritorno dal passato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il tuo entusiasmo è sempre contagioso, ma questo mese rischia di incontrare qualche freno. Nulla di grave: serve solo aggiustare i ritmi e imparare a pianificare meglio. Sul lavoro ci sono novità, anche se non sempre lineari: abbi pazienza, arriveranno risultati. In amore invece il cuore corre: i single possono fare incontri avventurosi, le coppie riscoprono la voglia di condividere esperienze nuove.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la tua solidità è un punto di riferimento, ma in questo mese potresti sentirti sotto pressione. Sei abituato a fare tutto da solo, ma ora le stelle ti consigliano di accettare un aiuto. Sul lavoro arrivano incarichi che pesano, ma che rafforzano la tua posizione. In amore, invece, c’è bisogno di leggerezza: chi ha trascurato la vita di coppia dovrà recuperare, chi è solo può finalmente sentirsi pronto a nuove conoscenze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 settembre 2025), la tua mente corre veloce, e settembre alimenta ancora di più il desiderio di cambiamento. Non ami ripetere schemi già visti, e ora il cielo ti spinge a guardare oltre. Sul lavoro potrebbero nascere progetti fuori dagli schemi, capaci di valorizzarti. In amore, i rapporti stabili devono ritrovare creatività: non lasciare che la routine appiattisca i sentimenti. Per i single, incontri insoliti possono lasciare il segno.

PESCI

Cari Pesci, sei in una fase di risveglio emotivo. La tua sensibilità ti rende fragile, ma anche capace di cogliere sfumature che altri non vedono. Sul lavoro c’è qualche incertezza, ma le tue intuizioni ti guideranno bene. In amore torna la dolcezza: chi è in coppia può ritrovare complicità, chi è solo deve avere il coraggio di mettersi in gioco, anche se teme delusioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

