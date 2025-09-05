Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 5 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, ti senti come in bilico tra il desiderio di correre avanti e la necessità di fermarti a riflettere. Settembre ti invita a misurare le energie, ma anche a capire quali sono i progetti che meritano davvero il tuo impegno. Lavorativamente ci sono situazioni che si stanno aprendo, ma servono pazienza e un pizzico di diplomazia. In amore, torna il bisogno di attenzioni: chi è solo potrebbe ricevere messaggi inattesi, chi è in coppia deve ritrovare la passione attraverso piccoli gesti quotidiani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 settembre 2025), la tua voglia di stabilità si scontra con cambiamenti che non hai scelto, ma che devi accettare. In realtà, non tutto ciò che appare destabilizzante è negativo: nuove responsabilità o piccoli stravolgimenti possono portarti più vicino a quello che desideri davvero. In amore, c’è un recupero lento ma sicuro: chi ha avuto tensioni potrà chiarire, chi è solo può sentirsi più disponibile ad aprirsi, senza troppa diffidenza.

GEMELLI

Cari Gemelli, il tuo è un cielo di movimento. La mente corre, le idee non mancano, ma rischi di passare da un entusiasmo all’altro senza concretizzare. Il consiglio delle stelle è di scegliere una strada e darle priorità: solo così potrai raccogliere frutti già da fine mese. In amore c’è leggerezza, e forse anche un po’ di ambiguità: se giochi, fallo con coscienza, perché qualcuno potrebbe prenderla più sul serio di te.

CANCRO

Cari Cancro, sei in una fase di transizione: guardi al futuro con speranza, ma non dimentichi le ferite del passato. Questo doppio sguardo ti rende profondo, ma a tratti anche malinconico. Sul lavoro arrivano nuove conferme, anche se non tutto è immediato. In amore, invece, cresce la voglia di stabilità: chi ha una storia importante deve lavorare sulla fiducia, mentre i single potrebbero vivere un incontro capace di sciogliere vecchie paure.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 settembre 2025), la tua energia è forte, ma il cielo ti invita a non strafare. Questo non significa rallentare, ma selezionare: non puoi accendere tutti i riflettori insieme. Sul lavoro ci sono riconoscimenti in arrivo, ma qualcuno potrebbe farti concorrenza: la tua forza sarà dimostrare che la generosità paga sempre. In amore ci sono emozioni vive, ma anche nervosismo: attenzione a non trasformare piccole divergenze in grandi discussioni.

VERGINE

Cari Vergine, è il tuo periodo e lo senti. Settembre ti regala chiarezza mentale, concretezza e anche qualche riconoscimento che aspettavi. Il lavoro procede bene: organizzazione e metodo sono le tue armi vincenti. In amore c’è un clima più sereno, con la possibilità di recuperare intesa se negli ultimi mesi ci sono stati malintesi. Per i single, non è tempo di chiudersi: aprirsi con fiducia porterà incontri interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: è il tuo periodo e lo senti. Approfittane.