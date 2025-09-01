Oroscopo Paolo Fox della settimana dall’1 al 7 settembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’1 al 7 settembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’1 al 7 settembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana porterà una carica di energia che vi spingerà a prendere iniziative importanti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover affrontare nuove sfide, ma la vostra determinazione vi aiuterà a superarle. Evitate conflitti inutili in amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Venere è in posizione favorevole: saranno favoriti l’amore e i rapporti personali. Le coppie potranno rafforzare il loro legame. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma in situazioni stressanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo invita alla riflessione e alla riorganizzazione. Nel corso delle prossime ore potreste sentirvi un po’ dispersi, ma è il momento giusto per pianificare nuovi progetti. La salute necessita di un po’ di riposo.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana è ideale per dedicarvi alla famiglia e agli affetti più cari. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci piccoli intoppi, ma con pazienza riuscirete a risolverli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (1-7 settembre 2025), siete al centro dell’attenzione e questo vi renderà sicuri di voi. Lavoro? Le opportunità lavorative sono favorevoli, ma non sottovalutate l’importanza delle relazioni personali.

VERGINE

Cari Vergine, settimana favorevole per la salute e il benessere. Il lavoro richiede concentrazione, ma potreste ricevere buone notizie o proposte interessanti.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere continua a portare armonia nei rapporti affettivi. Se siete in cerca di stabilità, questo è un buon momento. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di risolvere eventuali conflitti con diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, grande determinazione nel lavoro, potreste raggiungere risultati importanti. La passione è protagonista, ma cercate di non lasciarvi sopraffare da gelosie o dubbi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, il consiglio per questa settimana è di essere prudenti nelle questioni economiche. Qualche incomprensione può essere superata con il dialogo aperto e sincero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo positivo per la comunicazione. Lavoro? Nuove collaborazioni lavorative possono nascere e i rapporti con colleghi si rafforzano.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana stimolante per la creatività e l’innovazione. Potreste trovare soluzioni originali a vecchi problemi. In amore, siete disponibili all’ascolto per migliorare l’intesa con il partner.

PESCI

Cari Pesci, momento dedicato all’introspezione e al recupero energetico. La salute migliora con un po’ di relax. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche e concentratevi sui vostri obiettivi per ottenere successo.

