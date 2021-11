Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 5 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, con Venere inizia un transito ottimo, davvero particolare e da godere. Evitate polemiche inutili e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti, le stelle vi assistono. Rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 novembre 2021), in arrivo una giornata positiva, ma il meglio arriverà domenica, in particolare per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, tenete a bada i vostri progetti e mettete in conto qualche ritardo o disguido. Fanno parte del gioco.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore nelle ultime ore avete una gran voglia di fare e di costruire qualcosa di speciale, soprattutto se avete un partner di lunga data. Lavoro? Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. State per vivere un periodo molto creativo e fruttuoso, soprattutto se operate in un ambito artistico.

CANCRO

Cari Cancro, con Venere in opposizione l’amore non può andare per il verso giusto. Se c’è una persona che vi piace, avrete paura a dichiararvi, perché la reputate una preda impossibile da raggiungere. Per quanto riguarda il lavoro, avete perso tempo e soldi in cose non essenziali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 novembre 2021), dovete fare tutto con molta calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Evitate polemiche inutili. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle migliorano e presto potrete togliervi belle soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, giornata positiva, soprattutto a livello sentimentale. Volete dare una svolta alla vostra vita e risolvere tutte le cose che non vanno come vorreste. Non rimandare cose che potete fare subito. Lavoro? Stelle positive e tanti buoni propositi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete ad una svolta, sia in amore sia sul lavoro.