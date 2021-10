Oroscopo Paolo Fox della settimana 1-7 novembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’1 al 7 novembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’1 al 7 novembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, tre stelle su cinque per voi. E’ arrivato il momento di rivedere qualcosa, ma non devi tornare sul passato, soprattutto se è stato doloroso. Quelle del weekend saranno giornate particolari, meglio non dare spazio alle polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, le cose che avete iniziato a settembre non sono andate in porto, ma non potete fermarvi ora.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Venere dalla giornata di venerdì inizierà un transito interessante e in amore la fase sarà di recupero, ma bisognerà fare chiarezza. Da settembre siete un po’ diffidenti… Cercate di voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti sono cambiati o sono stati interrotti: non arrabbiatevi.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, previste quattro stelle su cinque. Venere è in opposizione ancora per qualche giorno: i cuori solitari ora potranno ricominciare, partendo anche dal passato. Per quanto riguarda il lavoro, i soldi rappresentano un problema, ma ora state rialzando la testa e presto riceverete belle novità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. Venere da venerdì sarà in opposizione e sarebbe meglio chiarire in amore: le coppie che sono in crisi devono capire quale futuro le attende. Capitolo lavoro: è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Durante la giornata di giovedì potreste anche ricevere una bella notizia. Soluzioni entro la fine del 2021.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (1-7 novembre 2021), tre stelle. Buone notizie per l’amore perché le relazioni che nascono ora, quelle part time, sono molto belle. Lavoro? Chi ha chiesto un trasferimento e non è riuscito ad ottenerlo è un po’ triste e insoddisfatto, ma bisogna essere forti. E soprattutto entusiasti perché arriveranno delle proposte da cogliere.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere da venerdì sarà dalla vostra parte: dovete solo lasciarvi andare all’amore, anche a qualche piccola tentazione. Per quanto riguarda il lavoro, una conferma sta per arrivare, ma potreste anche avanzare delle richieste tra giovedì e venerdì.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. C’è un po’ di agitazione in amore. La settimana è complessa anche per fare nuovi incontri, ma non temete perché tutto si sistemerà presto. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno sono in aspetto interessante, ma il settore delle finanze resta incerto: avete troppe spese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Importante congiunzione di pianeti nella giornata di giovedì con Sole, Luna e Marte che vi aiuteranno a lasciarvi andare all’amore. Potreste anche fare un incontro piacevole, ma giovedì sera sarà ancora più interessante. Lavoro? Un contratto e un accordo sono da rivedere, ma a metà settimana arriverà una bella notizia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Bisogna vivere emozioni sincere anche perché Venere ancora per qualche giorno sarà dalla vostra parte. Capitolo lavoro: fare sempre le stesse cose vi annoia, state pensando di dare una svolta e questa è la settimana giusta per avanzare proposte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Venere da venerdì sarà dalla vostra parte: è arrivato il momento di vivere e lasciarsi andare a belle emozioni in amore, ma non dovete chiudervi a riccio e isolarvi. Per quanto riguarda il lavoro, bella gratifica in arrivo: giovedì chi ha un’attività in proprio potrà ricevere una bella notizia. Tra novembre e dicembre arriveranno cambiamenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Giove è dalla vostra parte, ma a voi piacciono le storie poco morbose, libere e senza vincoli. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle non sono promettenti, c’è della confusione all’orizzonte. Cercate di non agitarvi, soprattutto nella seconda parte della settimana.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Ottime le giornate di giovedì e venerdì, lasciatevi andare: siete sensibili quello sì, ma non fatevi castelli in aria. Venere da venerdì sarà nuovamente attiva e a novembre saranno possibili nuovi e piacevoli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, a metà settimana arriverà una bella conferma.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente