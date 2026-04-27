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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 27 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 27 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 27 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che è il momento di prendere una posizione chiara. Non potete più restare in equilibrio tra due situazioni. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da affrontare. In amore, un confronto sincero può portare a una svolta significativa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 27 aprile 2026), giornata emotivamente intensa ma anche utile. Riuscite a capire cosa vi pesa e cosa invece vi fa stare bene. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo e di confrontarvi di più. In amore, un dialogo sincero può portare serenità e rafforzare il legame in modo importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete costruire qualcosa che abbia senso nel tempo. Nel lavoro può nascere un progetto interessante. In amore siete più sinceri e questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State affinando un percorso già avviato e rendendolo più efficace. Nel lavoro fate scelte precise e mirate. In amore, però, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti e coinvolti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 27 aprile 2026), avete intuizioni brillanti che possono portare cambiamenti concreti. Non restate solo nelle idee: mettetele in pratica. Nel lavoro una vostra iniziativa può fare la differenza. In amore, invece, cercate di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché riuscite a unire sensibilità e azione. Non vi limitate a percepire, ma fate anche qualcosa di concreto. Nel lavoro questo vi aiuta a ottenere risultati. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più consapevole.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto interessante perché riuscite a unire sensibilità e azione.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 20-26 APRILE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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