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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 27 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più riflessivi del solito. Nel lavoro osservate prima di agire e questo vi aiuta a evitare errori. In amore, un atteggiamento più calmo e disponibile migliora il rapporto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma significativa. Nel lavoro piccoli progressi rafforzano il vostro percorso. In amore cercate qualcosa di più profondo e meno prevedibile.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti ma anche selettivi. Nel lavoro trovate soluzioni intelligenti. In amore, però, serve chiarezza: non lasciate spazio a dubbi.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili ma anche più consapevoli. Nel lavoro mantenete la calma. In amore, momento ideale per aprirsi e condividere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 aprile 2026), energia in crescita ma controllata. Nel lavoro potete distinguervi senza sforzi eccessivi. In amore attenzione all’orgoglio: ascoltare è fondamentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti che fanno la differenza. In amore lasciate più spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio ma anche scelte. Nel lavoro gestite situazioni delicate con intelligenza. In amore un chiarimento può riportare serenità.

Scorpione 

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte e lucidità. Nel lavoro avete un vantaggio strategico evidente. In amore emozioni profonde da vivere con consapevolezza.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento ma con più attenzione. Nel lavoro nuove prospettive da valutare. In amore sincerità e leggerezza migliorano i rapporti.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, concretezza e determinazione. Nel lavoro progressi solidi e costanti. In amore più apertura emotiva: non tenete tutto dentro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 aprile 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali da sviluppare. In amore serve più presenza e chiarezza nei sentimenti.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuito guidano le vostre scelte. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità rendono speciale la giornata.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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