Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 5 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore inutile perdere tempo inutilmente. Cercate di essere chiari e capire da che parte state andando. Attenti perché Venere inizia un transito polemico. Per quanto riguarda il lavoro, andate spediti, ma non fate in modo che diventi un’ossessione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 novembre 2021), la giornata sarà molto favorevole, in amore se ci sono state discussioni e polemiche, cercate di chiarirvi e ritrovare fiducia e serenità. Capitolo lavoro: i pianeti sono dalla vostra parte. Potete portate avanti i vostri progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna sarà dalla vostra parte e se volete fare nuovi incontri questo può essere un buon momento. Ma il meglio arriverà dal 7 in poi. Certo, vorreste qualche certezza in più sul lavoro, e magari cambiare anche un po’ aria.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata positiva in amore per i nati sotto questo segno, Venere inizia un transito importante e la giornata è molto promettente. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno presto grossi cambiamenti in arrivo. Potete ottenere nuovi incarichi e responsabilità, tornando centrali all’interno del vostro settore o azienda.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 novembre 2021), vi aspetta una giornata sottotono, specie in amore, perché c’è la Luna in opposizione. Le coppie in crisi possono recuperare e ritrovare serenità. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti in arrivo, ma mantenete la calma: Saturno è in opposizione.

PESCI

Cari Pesci, in amore è il momento di parlare di cose importanti e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Forza e coraggio, inutile tenersi tutto dentro. Per quanto riguarda il lavoro, giornata ottima per gli investimenti e i contatti che servono sempre se volete fare carriera.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: con questa Venere l’amore è alle stelle, bene anche il lavoro.