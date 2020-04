Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo oggi prevede una giornata piuttosto favorevole per il vostro segno. Avete infatti la Luna dalla vostra parte, per cui potete senz’altro rilassarvi e lasciarvi alle spalle eventuali discussioni in amore con il partner. Sul lavoro dovete ancora capire bene che strada volete intraprendere e quale futuro scegliere.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a mantenere la calma e non innervosirvi inutilmente, perché vi attende una giornata piuttosto sottotono. La Luna è infatti dissonante e quindi potrebbe esserci qualche discussione soprattutto in amore. Sul lavoro possibili intralci causati da Marte e Saturno dissonanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi la giornata è davvero positiva per il vostro segno perché entra Venere nel segno che vi regalerà un weekend all’insegna della passione e dell’erotismo. Anche sul lavoro potranno svilupparsi progetti importanti, portate quindi avanti le vostre idee.

CANCRO

Cari Cancro, giornata davvero positiva quella di oggi 3 aprile 2020 per il vostro segno. Inizia infatti una fase di intenso recupero rispetto al passato, per cui potete finalmente rialzare la testa e ripartire. Le storie nate in questa fase hanno ottime prospettive, perché avete recuperato serenità.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede una giornata positiva perché avete di nuovo un quadro astrale favorevole con Venere favorevole e la Luna nel segno. Che volete di più? Ottime prospettive soprattutto in amore. Cercate però di non strafare, altrimenti potreste stancarvi ed innervosirvi eccessivamente.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi prevede un certo nervosismo in amore. Le cose con il partner forse non vanno più bene come un tempo e questa fase difficile per tutti non aiuta. Concentratevi allora su un progetto lavorativo che avete a cuore, ma tenere conto dei soldi di cui avreste bisogno per realizzarlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete delle stelle ottime da sfruttare sia in amore che nel lavoro, ma attenti a non stancarvi troppo.

