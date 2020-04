Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 3 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox l’amore migliora, grazie ad un buon transito nel vostro segno di Venere che rimette a posto i rapporti che si stavano un po’ guastando. Sul lavoro cercate di stare lontani dalle discussioni, non vi occorre il nervosismo. Concentratevi sul mettere qualche soldo da parte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vede acque agitate in amore, con qualche discussione che vi farà perdere la pazienza e vi porterà ad intristirvi un po’. Sono però litigi passeggeri, quindi dategli la giusta importanza. Attenzione alle spese, non è il periodo giusto per esagerare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox dovreste concentrarvi di più sul partner, che si sente un po’ trascurato e solo da qualche settimana. Vi siete allontanati? Se sì, chiedevi il perché e non passateci semplicemente su. Sul lavoro non date troppa fiducia a chi ancora non conoscete bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la Luna non vi è più ostile e, anzi, aiuta le vostre questioni amorose. Se avete avuto un litigio con il partner potrete riappacificarvi e capire di aver sbagliato. Sul lavoro evitate di innervosirvi, soprattutto se avete delle scadenze importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, siate un po’ più cauti in amore, perché la Luna è contraria e non vi favorirà nei sentimenti e nemmeno sul lavoro. E’ una giornata no, ma saprete affrontarla con la giusta dose di filosofia.

PESCI

Cari Pesci, la giornata è all’insegna del nervosismo, sembra che tutti vogliano rimproverarvi qualcosa. Non fate orecchie da mercante ma ascoltate davvero le critiche di chi vi ama: se ha delle osservazioni sul vostro atteggiamento ci sarà un buon motivo e dovreste prenderlo in considerazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: l’amore migliora, grazie ad un buon transito nel vostro segno di Venere che rimette a posto i rapporti che si stavano un po’ guastando.

