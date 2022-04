Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 29 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se siete alle prese con dei problemi di coppia, le stelle potrebbero illuminarvi la strada per risolverli. Per quanto riguarda il lavoro, troverete delle soluzioni che non pensavate nemmeno esistessero. Basta avere dunque un po’ di ottimismo e le cose si sistemano prima del previsto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 aprile 2022), tra poco bisognerà rivedere qualche scelta: maggio sarà pieno di sorprese. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che voi abbiate delle discussioni quasi con tutti… Non vi stancate inutilmente perdendo tempo con polemiche inutili. Meglio giocarsi bene le proprie chances.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore potreste fare delle scelte molto importanti con una persona del Leone o dell’Ariete. Se si tratta del partner, potreste decidere di avviare una convivenza o di fare un figlio. Capitolo lavoro: apritevi ai cambiamenti, non restate chiusi in voi stessi. Coraggio! Non cullatevi e cercate di lanciarvi in nuovi progetti per fare carriera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Sole, Mercurio e Venere vi aiutano in questa giornata di fine aprile per quanto riguarda l’amore. Se siete single da tempo, potreste presto trovare l’anima gemella. Sul lavoro potreste vincere qualche sfida importante. Insomma, soddisfazioni in vista, soprattutto nei confronti di qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 aprile 2022), se vi sentite soli, non buttatevi in relazioni disimpegnate. In particolare evitate di infatuarvi di persone che sono già fidanzate, rischiate solo di soffrire. Piuttosto concentratevi sul lavoro e sui progetti che potreste avviare nei prossimi giorni. Le stelle infatti favoriscono una bella ripresa in ambito professionale.

PESCI

Cari Pesci, dal punto di vista amoroso la giornata va tenuta sotto controllo. Rischiate infatti di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Tranquilli: nulla di grave, solo qualche piccolo contrattempo. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete cercare di portare avanti le vostre idee senza paura. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: attese buone notizie in amore e sul lavoro. Che volete di più? Rimboccatevi le maniche e date il massimo.