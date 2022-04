Oroscopo Paolo Fox della settimana 25 aprile – 1 maggio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 25 aprile al 1 maggio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 25 aprile al 1 maggio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo la Luna favorevole animerà positivamente la vostra settimana. Stimolante in particolare l’amore, soprattutto se siete single da tempo e avete voglia di lanciarvi in nuove avventure. Le coppie di lunga data possono ritrovare l’armonia che mancava da tempo. E anche la passione sotto le coperte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarete parecchio riflessivi, grazie alla protezione di Mercurio. I single sanno bene cosa vogliono e non vedono l’ora di divertirsi o trovare l’anima gemella. Siete ai box da troppo tempo. Una Luna un po’ nervosa vi fa perdere la pazienza: rischiate di dire qualche parola di troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, Venere vi permetterà di vivere forti emozioni nei rapporti con il partner. Siete parecchio romantici e pieni di voglia di far bene. I single saranno più razionali e con i piedi per terra. Una Luna un po’ tesa nel fine settimana, fate attenzione. Contate fino a dieci prima di aprir bocca.

CANCRO

Cari Cancro, la protezione di Mercurio vi permette di vivere una settimana splendida in amore. Per i single novità positive in vista. Potete presto incontrare l’anima gemella, vedrete che ci saranno grandi soddisfazioni. La Luna è molto protettiva, ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (25 aprile – 1 maggio 2022), i sentimenti spiccheranno finalmente il volo. Potete costruire qualcosa di davvero speciale, siete affettuosi e pieni di bei sentimenti. Nel fine settimana la Luna sarà nel segno e proteggerà soprattutto le coppie nate da poco.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, vorreste essere sempre al centro dell’attenzione, ma dovete anche capire che non sempre tutto può andare secondo i piani. Dovete essere più elastici. Cambiate ciò che non va, ma non prendete decisioni affrettate. Rischiate di pentirvene.

BILANCIA

Cari Bilancia, l’influsso della Luna vi rende in questa settimana molto sensibili e anche un po’ nostalgici. Magari ripenserete ad un ex o comunque a qualcuno che non fa più parte della vostra vita. Non sarebbe meglio voltare pagina e pensare al futuro? In amore abbandonate i vecchi schemi e lasciatevi andare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in amore c’è un forte scetticismo e tanti dubbi. Forse i rapporti con il partner non sono più solidi come un tempo e voi pensate che magari è arrivato il momento di chiudere per sempre una storia che non vi dà più le emozioni di una volta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, le cose inizialmente non andranno un granché bene, ma poi tutto si aggiusterà e potrete ottenere grandi cose. Avrete le idee più chiare, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa. Fatevi coraggio e osate di più, anche se inizialmente vi sembrerà di affrontare un salto nel buio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa Luna vi rende incostanti e giù di morale. Manca un equilibrio psicofisico che invece vorreste fosse più preponderante. Mercurio invece vi rende più sinceri ed espansivi, state davvero ritrovando sincerità e ottimismo. Mercurio vi renderà più espansivi ed eccitati nei confronti del partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete degli assoluti romantici e sognatori. Luna e Venere in Gemelli vi permettono di ottenere grandi cose. In amore non siate frettolosi, anche se spesso le cose non vanno come vorreste. Pazienza e fiducia, in primis nei vostri mezzi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, periodo teso per i sentimenti, forse qualcosa non sta andando come avreste voluto. Siete mutevoli ed altalenanti, contate fino a dieci prima di aprir bocca se non volete dire qualche parola di troppo. La Luna vi rende romantici e sensibili. State all’erta.

