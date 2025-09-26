Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, desiderio di equilibrio e armonia, ma anche qualche sfida da affrontare. Nei rapporti personali, se c’è stato un malinteso, è il momento di chiarire. Capitolo lavoro: potreste dover mediare tra due posizioni opposte: la vostra diplomazia sarà preziosa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 settembre 2025), settimana intensa e passionale. Avete una grande forza interiore e la usate per trasformare situazioni complicate in opportunità. Capitolo lavoro: idee vincenti, ma serve pazienza per realizzarle.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ecco una settimana di apertura e novità. Se ci sono stati momenti di stallo, ora si riparte. La vostra voglia di avventura vi porterà a fare nuove conoscenze o a pensare ad un viaggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana importante per i progetti lavorativi. Anche se la fatica si fa sentire, i risultati sono concreti. In amore, qualche discussione, ma solo se si trascura il partner: dedicate più tempo ai sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 settembre 2025), avete tante idee e voglia di rivoluzionare qualcosa della vostra vita. Capitolo lavoro: non tutto può cambiare dall’oggi al domani: prendetevi il tempo di pianificare.

PESCI

Cari Pesci, settimana romantica e creativa. Vi sentite più ispirati e potete usare questa energia per un progetto artistico o per dare più colore alla vostra vita. In amore, sognate ad occhi aperti, ma anche qualche bella conferma…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: avete tante idee e voglia di rivoluzionare qualcosa della vostra vita.