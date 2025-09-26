Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite di avere una marcia in più. È un momento in cui l’energia torna a salire e la voglia di fare si fa sentire forte. In amore, più passione: se siete single, potreste conoscere una persona che vi colpirà per il suo entusiasmo; se siete in coppia, piccoli battibecchi potrebbero rafforzare il legame.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 settembre 2025), Venere è dalla vostra parte e questo porta nuove emozioni nel cuore già nelle prossime ore. Se ci sono state tensioni, adesso potete trovare un punto di equilibrio: il dialogo funziona meglio. Per quanto riguarda il lavoro, qualche piccolo intoppo non deve farvi perdere la pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana brillante: avete voglia di uscire, di scoprire cose nuove e di mettervi in gioco. Se state aspettando una risposta lavorativa, potrebbe arrivare una chiamata che vi metterà di buon umore. In amore, momento interessante.

CANCRO

Cari Cancro, in queste ore di fine settembre vi sentite un po’ più sensibili del solito, ma questa emotività può diventare un punto di forza. È un buon momento per chiarire questioni rimaste in sospeso. Capitolo lavoro: nuove prospettive. Weekend ideale per un po’ di relax e per ritrovare il sorriso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 settembre 2025), questa è una settimana in cui potete davvero farvi notare. Energia e carisma sono al massimo. Chi è single può vivere un colpo di fulmine, mentre le coppie riscoprono complicità e passione. Attenzione solo all’orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, un po’ di confusione nella testa, ma nulla che non si possa risolvere con una buona organizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati arriveranno presto. In amore, potreste sentirvi in bilico tra desiderio di stabilità e voglia di cambiamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: questa è una settimana in cui puoi davvero farti notare. Energia e carisma sono al massimo.