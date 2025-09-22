Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 22 al 28 settembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 settembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana sarà caratterizzata da un forte desiderio di cambiamento. La Luna favorisce nuovi inizi, in particolare sul fronte lavorativo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete delle giornate intense dal punto di vista lavorativo. Le stelle consigliano di non rimandare decisioni importanti, soprattutto se legate a contratti o collaborazioni. In amore è tempo di chiarimenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una settimana di grande energia. La creatività sarà il vostro punto di forza e vi permetterà di affrontare situazioni che richiedono ingegno. Momenti piacevoli con la persona amata, con possibilità di fare progetti futuri.

CANCRO

Cari Cancro, dovrete affrontare un periodo di riflessione. Le stelle invitano a fare chiarezza su alcune relazioni, sia personali sia professionali. La passione sarà protagonista, ma sarà importante non lasciarsi trasportare da gelosie immotivate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (22-28 settembre 2025), questa settimana porta nuove opportunità lavorative. Una proposta interessante potrebbe arrivare intorno a metà settimana. I rapporti di coppia ritrovano stabilità dopo un periodo altalenante.

VERGINE

Cari Vergine, sarete chiamati a concentrarvi sugli obiettivi professionali. Questa settimana sarà ideale per mettere ordine e pianificare il futuro. Il dialogo sarà la chiave per rafforzare il legame con il partner.

BILANCIA

Cari Bilancia, si prospettano giornate di rinnovamento interiore. Molti potrebbero decidere di cambiare prospettiva e avviare nuovi progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dovrete affrontare situazioni che richiederanno diplomazia. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli ostacoli si supereranno grazie alla determinazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sarete travolti da un’ondata di entusiasmo e di voglia di mettersi in gioco. Viaggi, spostamenti e nuove conoscenze arricchiranno le prossime giornate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana sarà impegnativa ma proficua. Lavoro e responsabilità potrebbero sembrare pesanti, ma i risultati arriveranno presto. Le stelle consigliano più leggerezza e meno rigidità in amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, vivrete giornate creative e stimolanti. La spontaneità sarà l’arma vincente: chi è in coppia riscoprirà la gioia dei piccoli gesti, mentre i single potranno vivere flirt leggeri ma divertenti.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una settimana introspettiva. Le stelle invitano a dare ascolto all’intuizione, che sarà particolarmente forte. Possibili chiarimenti porteranno a rapporti più autentici. Il lavoro richiederà attenzione ai dettagli.

