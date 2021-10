Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dopo un periodo di sofferenza, sono in arrivo belle emozioni dal punto di vista sentimentale. In particolare può nascere qualcosa di speciale con il segno dei Gemelli e del Leone. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la calma e non prendete decisioni azzardate. Potreste pentirvene presto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (22 ottobre 2021), la giornata prevede ottime emozioni entro fine mese per chi vive una storia in bilico e deve decidere da che parte andare e con chi stare. Capitolo lavoro: chi ha un part time non è pienamente soddisfatto ed è alla ricerca di maggiori entrate per una stabilità economica.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 22 ottobre 2021 – si prevede molto positiva. Se c’è una persona che vi piace, non tirate troppo la corda e fatevi avanti senza timore. Non avete nulla da perdere. Per quanto riguarda il lavoro, non mancano i problemi a livello legale. State aspettando una risposta…

CANCRO

Cari Cancro, vi aspetta una giornata all’insegna della serenità e dell’intesa. Per quanto riguarda il lavoro, può essere il momento giusto per avanzare nuove richieste. Potete richiedere nuovi e maggiori guadagni o un posto di responsabilità. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 ottobre 2021), all’interno delle coppie potrebbero esserci delle discussioni, ma tutto sommato saranno passeggere e a fin di bene.

VERGINE

Cari Vergine, chi ha vissuto una crisi deve cercare di ritrovare serenità e calma. Per quanto riguarda il lavoro, possono esserci nuove collaborazioni e progetti. Avete ottime capacità manageriali e d’impresa, potete andare lontano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ritrovate serenità ed entusiasmo perso di recente.

